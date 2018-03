Elf Musiker gestalteten am Samstag in der Hardheimer "Erftalstube" einen Abend voller Musik. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb) Freiburg, Aalen, Nürnberg und Hardheim: Was eint diese Orte? Antwort: In allen vier "Metropolen" gastierten sie inzwischen schon, die elf "Hootenannys". In Hardheim taten sie das am Samstag in der voll besetzten "Erftalstube", wo ihr "Come-Together" heuer stattfand - aus gutem Grund: Die Hardheimer Singer-Songwriterin Dani Arnold gehört zu der illustren Gute-Laune-Formation.

Ihr selbst oblag dann auch der sehr persönlich gehaltene Gruß, ehe sie vom gesprochenen Wort ins gesungene Wort wechselte und mit dem Titel "Living in a Moment" friedliche Momente besang, die man sich im Alltag allzu selten einräumt. Äußerst gefühlvoll erklang der "Song for a Friend", den sie ihren Freunden widmete - es muss ja nicht immer rhythmisch mitgeklatscht und mitgesungen werden.

Mit kraftvoller Stimme und dem Klassiker "All of me" legte die Kölner Jazzsängerin Gisela Peters schließlich los, ehe sie mit einer kreativen und ausgesprochen interessanten Adaption von "Sunny" überzeugte: Wenngleich viele diesen Hit meist mit dem sanften Disco-Pop von "Boney M." in Verbindung bringen, lässt er auch im jazzigen Sound vortrefflich hören - zumal das Lied ursprünglich 1963 von Bobby Hebb als Soul-Titel komponiert wurde!

Mit Ukulele und Mütze ausgestattet, verkörperte der Freiburger Liedermacher Jürgen Hentze im stimmungsvollen Ambiente der "Erftalstube" den Typus des sich selbst nicht allzu ernst nehmenden, stets heiteren Gemütsmenschen und brauchte Vergleiche mit einem Herman van Veen nicht zu scheuen: Mit "Oh Donna Clara" und der ironisch-tiefsinnig gestellten, in einen herben Chanson verpackten Frage "Was wär’, wenn ich ein Mädchen wär’?" wusste er dem Publikum zu gefallen und gab bekannt, gern eine große Schwester gehabt zu haben - deren Idealbild eine Frau wie Dani Arnold sei. So textete er galant den Bata-Illic-Dauerbrenner "Michaela" um und besang dann eben Daniela.

Auf diesen Schlager folgte das Stück, in dem Hentze klärte, warum die Schwaben aus Schottland vertrieben wurden - vielleicht, weil sie nicht durchweg über bestes Gesangstalent verfügen?

Nach kurzer Pause gab sich Ralph Panzer, seines Zeichens Singer-Songwriter aus Nürnberg, die Ehre und erwies sich als Unterhaltungsprofi alter Schule, der voller Wonne mit der deutschen Sprache spielte und an die kleinen, scheinbar bedeutungslosen und im Stillen trotzdem ungemein wichtigen Dinge erinnerte.

Sein eigenes Lied "Nur einen Sommer lang" überzeugte ebenso wie die auf Basis des Bob-Dylan-Standardwerks "Gotta Serve Somebody" in herzhaftem Bayrisch ausformulierte Ode darüber, dass man zum Gang an die Himmelstür "Nix midnemma" dürfe - denn eines Tages wird man an dem gemessen, was man ist und nicht an dem, was man hat.

Im Mundart-Bereich ging es mit den vier waschechten Schwaben von "Leslie & The Swinging Poolband" weiter. Sehr gekonnte und nie aufgesetzt wirkende Latino-Effekte sowie ihre sichtliche Freude sorgten hier für gute Laune; vielleicht hat auch der mit packenden Akkorden vorgestellte Song "Nix verkomme lasse" manchem Besucher einen profunden und zugleich sehr unterhaltsam präsentierten Tipp zum Sparen gegeben.

Kaum schlug die Uhr des nahen Erftaldoms neunmal, änderte sich das Programm - nunmehr hieß es "freie Fahrt" für die ganze Mannschaft, die in wechselnder Besetzung aufspielte: Der "freie Part" erwies sich als Festival der frohen Stimmung - hier waren Mitmachen und Mitsingen nicht nur möglich, sondern auch ausdrücklich erwünscht.