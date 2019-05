Höpfingen. (adb) Gemeinderat Helmut Häfner erkundigte sich in der Sitzung am Montag nach dem "Dauerthema" Brandhausruine in der Gartenstraße. Amtskollege Martin Sauer verwies in diesem Atemzug auf die "einsturzgefährdet wirkende Mauer, die sich an der Südseite deutlich sichtbar nach außen zu wölben beginnt und nachgebende Holzpfosten zeigt".

Gemeinderat Paul Hauk machte auf wilde Müllablagerungen im Haus aufmerksam, durch die Ungeziefer angelockt würde. Bürgermeister Hauck und Hauptamtsleiterin Bender sicherten die Weitergabe der Informationen an den Gemeindeverwaltungsverband und die weitere Beobachtung der Ruine zu.