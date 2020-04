Hardheim/Walldürn. (pm) Seit aufgrund der Corona-Pandemie die Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt ist, wissen mehr und mehr Menschen die Möglichkeit der kirchlichen Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn zu schätzen, sich eine warme Mahlzeit nach Hause liefern zu lassen. Die Sozialstation hat ihre Kapazitäten aufgestockt, um sicherzustellen, dass zusätzliche Anfragen bedient werden können.

Der Menü-Service bietet täglich drei Menüs zur Auswahl, die in den Frische-Mobilen fertig gekocht werden und in der Wohnung des Menü-Kunden heiß auf den Tisch kommen. Auf der Speisekarte stehen stets zwei Vollkostmenüs, ein vegetarisches Menü sowie eine Suppe. Jeder Bezieher dieser Mahlzeiten ist frei in seiner Menüauswahl. Er entscheidet, wie oft er den Menü-Service in Anspruch nimmt. Eine Lieferung bis an die Haustüre ist im Raum Hardheim-Höpfingen-Walldürn und dem nahen Umkreis für jeden Bürger möglich – unabhängig davon, ob die Sozialstation ihn pflegt oder betreut.

Hintergrund Die Mahlzeiten der Firma Apetito werden unter Beachtung der Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit hergestellt, was die Gesundheitsbehörden regelmäßig überwachen. Nach Portionierung und einem Schockfrostungsprozess, um die Vitamine und [+] Lesen Sie mehr Die Mahlzeiten der Firma Apetito werden unter Beachtung der Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit hergestellt, was die Gesundheitsbehörden regelmäßig überwachen. Nach Portionierung und einem Schockfrostungsprozess, um die Vitamine und Nährwerte der Mahlzeiten zu erhalten, kommen die bestellten Menüs in einer ununterbrochenen Kühlkette zur Sozialstation. Dort werden diese am Tag der Auslieferung, genau in der Reihenfolge der Fahrtstrecke, in die Ofenfächer der beiden Frische-Mobile eingelegt und computergesteuert bis zur Übergabe fertig gekocht. pm

[-] Weniger anzeigen

"Nicht nur in Zeiten der Corona-Pandemie ist der Zubereitungs- und Auslieferungsprozess an die Einhaltung höchster Hygienestandards gebunden", betont Bernhard Berberich als Vorsitzender der Sozialstation. Ihm zufolge steigt die Nachfrage nach den Angeboten des Menü-Service, seit die Bewegungsfreiheit infolge der Corona-Pandemie eingeschränkt ist.

Viele Angehörige von älteren und alleinstehenden Personen informieren sich unter www.sozialstation-wallduern.de im Internet über den Service und über die Speisepläne. Unter Telefon 06282/92240 beantwortet die Sozialstation Fragen rund um den Menü-Service und nimmt Bestellungen für Probelieferungen entgegen.

Die kirchliche Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn pflegt und betreut seit mehr als 40 Jahren ihre Kunden in den Bereichen ambulante Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung zu Hause. Zudem bietet sie in ihren Räumen in der Schachleiterstraße in Walldürn seit über 20 Jahren eine Seniorentagespflege mit Zusatzangeboten wie Sturzprävention und der Nutzung des Snoozelenraums insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz an.

Den Verantwortlichen der Sozialstation und den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Walldürn, Höpfingen und Hardheim als Träger ist es ein großes Anliegen, dass die Sozialstation in dieser schwierigen Zeit für die Menschen in ihrem Versorgungsraum zu jeder Zeit einsatzbereit ist. Pflegedienstleiterin Martina Weimann betont gegenüber der RNZ, dass die Versorgung aller Patienten "in dieser Zeit der Sorge und Verunsicherung mit dem gewohnt hohen Qualitätsstandard, mit Sorgfalt und Umsicht" geleistet werde. Die hauswirtschaftliche Versorgung und die Betreuung für einzelne Stunden liefen wie gewohnt weiter. "Selbstverständlich legen alle Pflege- und Betreuungskräfte bei ihren Hausbesuchen größten Wert auf die Einhaltung der jetzt noch strengeren Hygienemaßnahmen", sagt Weimann.

"Leider musste die Seniorentagespflege zu unserem großen Bedauern auf Anordnung der Landesregierung Baden-Württemberg Ende März vorübergehend schließen", sagt der Vorsitzende Bernhard Berberich. Jedoch biete die Sozialstation den Tagesgästen eine Betreuung für einzelne Stunde in der Wohnung an, um Angehörige zu entlasten und um etwas Abwechslung in den Alltag zu bringen.

Info: Telefon 06282/92240.