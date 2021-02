Petra Sitterberg nimmt einen Abstrich aus der Nase ihres Mannes Johannes Sitterberg. Die beiden Apotheker von der Apotheke an der Post in Hardheim sowie zwei angestellte Apothekerinnen und eine pharmazeutisch-technische Assistentin führen die Corona-Schnelltests durch. Jeder kann sich testen lassen, kostenlos ist der Test aber nur für Lehrer und Erzieher. Foto: Dominik Rechner

Hardheim. (dore) Pünktlich zur Öffnung der Grundschulen und Kindergärten am Montag dieser Woche startete auch die Möglichkeit für die Lehrer, Erzieher und Tagesmütter/-väter, sich zweimal wöchentlich kostenlos per Antigenschnelltests in Apotheken auf eine Corona-Infektion testen zu lassen. Doch im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es laut der Webseite der Landesapothekenkammer nur zwei Apotheken, deren Personal diese Tests durchführt: die Apotheke Billigheim und die Apotheke an der Post in Hardheim.

Schon seit Mitte Januar bieten die Inhaber der Apotheke an der Post, Johannes und Petra Sitterberg, die Schnelltests kostenpflichtig zum Preis von 35 Euro für jeden an, egal ob Alt oder Jung. "Im Prinzip kann jeder kommen. Die einzige Voraussetzung ist, dass man symptomfrei sein muss und zuvor keinen Kontakt zu einem Infizierten haben durfte", erklärt Johannes Sitterberg im Gespräch mit der RNZ. Kranke müssen sich dagegen an einen Arzt wenden. Seine Frau Petra Sitterberg ergänzt: "Ziel des Apothekentests ist, dass man die sonst unerkannten Corona-Fälle herausfischt, bei denen keine Symptome bzw. Krankheitsanzeichen vorhanden sind."

Warum im ganzen Landkreis nach ihrem Kenntnisstand nur zwei Apotheken die Schnelltests durchführen, wissen die beiden Apotheker zwar nicht, sie vermuten aber, dass die aufwendige Ausbildung für das richtige Testen ein Grund sein könnte. "Damit wir das machen dürfen, mussten wir außerdem ein Schutzkonzept entwickeln und die nötige Ausrüstung beschaffen", sagt Johannes Sitterberg. "Es gab viele Informationen auch zur Kopfanatomie und rechtlichen Dingen", berichtet Petra Sitterberg.

Das Interesse von Lehrern und Erzieherinnen an den kostenlosen Schnelltests sei groß: "Wir sind schon mit drei Schulen und zwei Kindergärten im Gespräch, ob wir als Apotheker die Tests direkt vor Ort in den Schulen und Kindergärten vornehmen", lässt Johannes Sitterberg wissen.

Momentan ließen sich in der Apotheke an der Post durchschnittlich drei Personen pro Tag testen, so Johannes Sitterberg, und die Anfragen würden in den letzten Tagen immer mehr, ergänzt seine Frau Petra. Die Motive, sich testen zu lassen, seien unterschiedlich: Es seien Menschen dabei, die in der Notbetreuung von Kindern tätig sind, auf Dienstreise oder Reiserückkehrer aus normalen Risikogebieten sind oder ihre Großeltern bzw. Verwandte besuchen möchte und auf Nummer sicher gehen wollten, dass sie keine Ansteckungsgefahr für andere Menschen darstellten.

Bislang wurden in der Apotheke an der Post etwa 40 Personen auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet – alle Ergebnisse waren negativ. Der Ablauf ist folgendermaßen: Zunächst muss ein Termin vereinbart werden, das geht sowohl telefonisch als auch über die Internetseite der Apotheke, außerdem muss man persönliche Daten ausfüllen, entweder auch über die Homepage oder vor Ort am Tag des Termins. Der eigentliche Test findet in einem separaten Raum in der Apotheke statt: "Einerseits aus Gründen des Infektionsschutzes, andererseits aber auch wegen der Privatsphäre der zu Testenden", informiert Petra Sitterberg. Sie, ihr Mann, zwei angestellte Apothekerinnen oder eine pharmazeutisch-technische Assistentin sind für die Durchführungen der Tests geschult und führen sie durch. Bevor der Test losgeht, klären sie die Kunden noch über datenschutzrechtliche Belange auf, erklären, was auf sie zukommt und messen Fieber über ein Stirnthermometer.

Die Tester tragen eine spezielle Schutzkleidung, die aus einem Einmalkittel, einer FFP3-Maske, Handschuhen und einem Visier besteht. Mit einem speziellen biegsamen Stäbchen nehmen sie Abstriche aus der Nase und dem Rachen. Dann wird der Abstrich in Flüssigkeit ausgedrückt und anschließend mit einem Extraktionsröhrchen auf die Testkassette gegeben. In nicht mal einer Minute ist das Ganze schon erledigt. Nun muss man nur noch etwa 15 Minuten warten, bis das Testergebnis vorliegt. Kunden, die sich elektronisch angemeldet haben, bekommen es auch per Mail geschickt.

Wenn das Ergebnis negativ ist, stellt die Apotheke dem Getesteten eine Bescheinigung aus. Ist es positiv, müssen der Getestete und die Apotheke das Gesundheitsamt informieren, und zudem muss noch ein PCR-Test vom Arzt durchgeführt werden.

Laut Robert-Koch-Institut sind die Antigen-Schnelltests ziemlich zuverlässig. Bei Massentestungen ist demnach von 10.000 Personen mit negativen Testresultaten nur eine Person dennoch infiziert.

Und was halten Johannes und Petra Sitterberg von den drei Laien-Schnelltests für zuhause, denen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gestern die Zulassung erteilt hat und die laut Gesundheitsminister Jens Spahn bald in Geschäften, Supermärkten und Discountern erhältlich sein sollen? "Die Tests sind im Prinzip alle super", sagt Johannes Sitterberg. Das Problem sei aber die richtige Probenentnahme. "Eine einmalige Einweisung durch geschultes Personal bräuchte man schon", finden er und seine Frau Petra, denn: "Wenn man den Test falsch macht und es kommt ein falsches Ergebnis heraus, kann das richtig gefährlich sein."