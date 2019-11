Endgültig grünes Licht für die Kläranlagenerweiterung gab es am Mittwoch in der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Hardheim-Höpfingen. 4,6 Millionen Euro sind im kommenden Haushaltsjahr dafür vorgesehen. Foto: Elmar Zegewitz

Hardheim. (zeg) Zufriedenheit über den endgültigen Beginn der Erweiterung der Verbandskläranlage herrschte am Mittwoch in der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Hardheim- Höpfingen sowohl beim Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Volker Rohm als auch bei den Mitgliedern der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbands Hardheim-Höpfingen.

Bei der Einbringung, Beratung und Verabschiedung der Haushalts wurde deutlich, dass das Zahlenwerk von den tief greifenden Baumaßnahmen in der Kläranlage geprägt ist. Zunächst stehen Rodungsmaßnahmen und die Herstellung einer Retentionsfläche auf der gegenüberliegenden Seite der Erfa an. Als weitere Maßnahme mit Baubeginn im Frühjahr ist zunächst die Verlegung der Zufahrt zur Kläranlage vorgesehen. Hand in Hand soll zeitgleich die Errichtung eines zweiten Klärbeckens sowie einer Gebläsestation erfolgen. Damit können insbesondere die Betriebssicherheit erhöht und die Anlage an die errechnete Kapazitätserhöhung angepasst werden.

Ein Förderbescheid des Landes liegt inzwischen vor, so dass die Voraussetzungen für den Baubeginn gegeben sind. Weiterhin wurden die bisher noch nicht ausgerüsteten Regenüberlaufbecken zwischenzeitlich mit Fernwirkeinrichtungen ausgestattet, so dass diese nun von der Kläranlage aus gesteuert werden können.

Der Überblick über das Haushaltsjahr 2020 ließ ersehen, dass sich das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes auf 1.494.700 Euro beläuft und damit in der Größenordnung des Vorjahres liegt. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr ist mit Mehraufwendungen für die Schlammbeseitigung und mit höheren Stromkosten zu rechnen. Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind 4,6 Millionen Euro – hauptsächlich für die Erweiterung der Kläranlage – veranschlagt. Demgegenüber stehen Einzahlungen von 3,3 Millionen Euro aus Zuwendungen bzw. Baukostenumlagen. Daraus resultiert ein Finanzmittelbedarf von 1,3 Millionen Euro, der größtenteils durch eine Kreditermächtigung abzudecken ist.

Wie weiter erläutert wurde, ist der Zweckverband tierische Nebenprodukte (Ztn) an den Betriebskosten mit 329.900 Euro beteiligt. Die Finanzkosten sind ausschließlich durch die beiden Verbandsmitgliedsgemeinden Hardheim und Höpfingen aufzubringen. Auf Hardheim entfallen Betriebs- und Finanzkostenumlagen von 669.200 Euro, auf Höpfingen von 295.100 Euro.

Verbandsvorsitzender Rohm gab einen Ausblick auf den Finanzierungszeitraum. Dabei verwies er auf die nach den Vorgaben der Eigenkontrollverordnung sanierten Sammelkanäle, so dass das Augenmerk kurz- und mittelfristig auf die Kläranlage selbst zu legen ist. Der Ausbau wurde nach 30-jährigem Betrieb und wegen der aufgetretenen Mängel als unumgänglich bezeichnet. Die Haushaltsplanung enthält für das Jahr 2020 sowie für die Bauphase des Finanzplanungszeitraums der Jahre 2021 bis 2023 entsprechende Planansätze zum Ausbau. Der Ausbau hin zu einem zweistraßigen Betrieb könne die Betriebssicherheit entscheidend verbessern, das fehlende Beckenvolumen könne zur Verfügung gestellt und die Anlage sowohl baulich wie in technischer Hinsicht ertüchtigt werden.

In der Haushaltsplanung für den ersten Teilabschnitt der Kläranlagenerweiterung sind im Haushaltsjahr 2020 u. a. berücksichtigt: 1,7 Millionen Euro für den Neubau eines Kombibeckens, 465.000 Euro für das Verteilerbauwerk, 546.000 Euro für die Gebläsestation, 314.000 Euro für die Zufahrt zur Kläranlage und 590.000 Euro für die Böschungssicherung der Erfa.

Dem Beschlussvorschlag zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 mit der Gesamtsumme der Bauausgaben in Höhe von 4.581.000 Euro und der vorgelegten Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 wurde zugestimmt.

Die in der Sitzung vorgesehene Verabschiedung des langjährigen Betriebsleiters Rolf Kaufmann musste wegen dessen Erkrankung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.