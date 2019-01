Hardheim. (rüb) Dass der Name der Gemeinde Hardheim bei Genießern und Gourmets weithin bekannt ist, ist eng mit seinem Namen verbunden: Seit fast 30 Jahren betreibt Armin Münster gemeinsam mit seiner Frau Sabine das vielfach ausgezeichnete Waldhotel "Wohlfahrtsmühle". Am Montag bekam Münster, der einer der renommiertesten kulinarischen Botschafter der Region ist, für sein berufliches Wirken und seinen ehrenamtlichen Einsatz aus den Händen von Bürgermeister Volker Rohm die Bürgermedaille der Gemeinde in Silber verliehen.

Die erste Gemeinderatssitzung des noch jungen Jahres begann am Montagabend im Rathaus mit einem ganz besonderen Tagesordnungspunkt: Da Armin Münster beim Neujahrsempfang beruflich verhindert war, wurde die Ehrung nachgeholt. Bürgermeister Volker Rohm zeichnete in seiner Laudatio den Berufsweg des Hoteliers und Kochs nach, der sein Handwerk in den "Schweizer Stuben" in Wertheim bei Jörg und Dieter Müller gelernt und sein Können anschließend in München und Nürnberg verfeinert hat.

Wie erfolgreich das Ehepaar Münster das Familienunternehmen seither führt, belegt ein Blick auf die zahlreichen Auszeichnungen wie die mehrfache positive Erwähnung im Restaurantführer "Bib Gourmand" aus dem Hause Michelin oder 2013 die Wahl als "Schönstes Landhotel im Südwesten" (SWR). Zudem erhielt die "Wohlfahrtsmühle" 2008 den "Preis für Innovation" der Touristik-Gemeinschaft Odenwald und den "Gastronomiepreis Franken" verliehen.

"Die Wohlfahrtsmühle ist ein besonders schönes Fleckchen Hardheims", anerkannte Rohm. Armin Münster habe Hardheim weithin bekannt gemacht, lobte der Bürgermeister, und würdigte auch dessen ehrenamtliches Engagement im Hegering, bei den Jagdhornbläsern, als Gründungsmitglied der IG Mühlenradweg oder in der Projektgruppe "Freizeit, Tourismus und Fremdenverkehr".

"Wir sind nun fast 30 Jahre selbstständig, und wir haben in dieser Zeit viele Preise bekommen - aber diese Bürgermedaille ist für uns eine ganz besondere Würdigung unserer Arbeit und unseres Einsatzes", sagte Armin Münster und dankte der Gemeinde und dem Gemeinderat für die Auszeichnung und für die vielfältigen Bemühungen, das Erftal zu stärken wie etwa durch den Mühlenradweg. Er versprach: "Wir werden auch in Zukunft unser Bestes geben, um Hardheim und das schöne Erftal gut zu repräsentieren."