Hardheim. (zeg/RNZ) Kindergartenangelegenheiten und die Kindergartenbedarfsplanung für 2021/22 machten den Auftakt in der Montagssitzung des Gemeinderats. Während manche Einrichtungen wie in Bretzingen und der Hardheimer Gemeindekindergarten für Kinder über drei Jahren nach derzeitigen Planungsstand voll besetzt sind, gibt es in den anderen noch freie Plätze – sowohl für Kleinkinder als auch für Ü3-Kinder. In der geplanten Waldkindergartengruppe mit verlängerter Öffnungszeit für Dreijährige bis Schuleintritt sollen 20 Plätze zur Verfügung stehen. Laut Hauptamtsleiterin Mareike Brawek sieht die Verwaltung keinen Änderungsbedarf bei der Gruppenstrukturierung. Der Gemeinderat stimmte dem zu.

Elternbeiträge für den Kindergarten

Ebenfalls auf der Agenda stand die Festlegung der Elternentgelte für 2021/22. Laut Kämmerer Bernd Schretzmann folgt die Gemeinde dabei – insoweit es möglich ist – der Empfehlung des Städte- und Gemeindetags, die in Zusammenarbeit mit der Vier-Kirchen-Konferenz gemeinsam erarbeitet wird. Selbst kalkulieren müsse die Verwaltung lediglich die Gebühren für den Hort an der Ganztagsgrundschule sowie für den Waldkindergarten. Laut Schretzmann werde "die tatsächliche Kostensteigerung nicht vollständig an die Eltern weitergegeben" – und das trotz rückläufiger Steuereinnahmen des öffentlichen Bereichs und der Kirchen. Denn man habe ebenso "die Belastungen der Familien durch die Corona-Pandemie in die Kalkulation einbezogen".

Bei der Hortbetreuung an der Grundschule bleiben die Elternbeiträge unverändert, obwohl die tägliche Betreuungszeit gegenüber dem bisherigen Modell um mehr als die Hälfte der Stunden verkürzt wird. Laut Schretzmann benötige die Verwaltung allerdings weiterhin 2,15 Stellen, um den Betreuungsbedarf abzudecken. Die Personalkosten sinken also nicht mit der verkürzten Betreuungszeit, zusätzlich entfallen Zuwendungen des Landes. Demnach entstehen also sowohl für die Gemeinde als auch die Eltern Mehrkosten.

Der Waldkindergarten

Neu eingeführt werden soll eine Waldkindergartengruppe mit verlängerten Öffnungszeiten. "Die entsprechenden Vorarbeiten sind derzeit im Gange", so Kämmerer Bernd Schretzmann. Als Notunterkunft und für die sanitären Einrichtungen habe die Verwaltung vorgesehen, einen Container zu erwerben. Dafür sind 75.000 Euro im Haushalt eingeplant. Mehrkosten entstehen im Waldkindergarten aufgrund eines höheren Stellenschlüssels und minimal kleinerer Gruppenzahl. Dies führt laut Schretzmann zu erheblichen Mehraufwendungen. Der Verwaltungsausschuss hatte sich dafür ausgesprochen, im Falle des Waldkindergartens eine Kostendeckung von 20 Prozent anzustreben. Für Familien mit einem Kind fällt somit im Waldkindergarten ein Elternentgelt von 227 Euro an – gegenüber 166 Euro für ein Kind in einer regulären Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit.

> Gemeindekindergarten Hardheim: zwei Gruppen mit Regelöffnungszeit (bis zu 56 Plätze); eine Ganztagsgruppe zeitgemischt mit verlängerter Öffnungszeit und/oder Regelöffnungszeit und/oder Halbtagsöffnungszeit (bis zu 25 Plätze); eine altersgemischte Gruppe für Kinder ab zwei Jahren mit Ganztagsöffnungszeit (20 Plätze); eine Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit (21 Plätze); zwei Kleinkindgruppen mit Ganztagsöffnungszeit (zehn Plätze). Alle bereits bestehenden Ü3-Gruppen sind voll belegt, bei den beiden Kleinkindgruppen gibt es noch drei freie Plätze.

> Katholischer Kindergarten Hardheim: eine Gruppe mit Regelöffnungszeit (bis zu 28 Plätze); eine Ganztagsgruppe zeitgemischt mit verlängerter Öffnungszeit und/oder Regelöffnungszeit und/oder Halbtagsöffnungszeit (bis zu 25 Plätze); eine Kleinkindgruppe mit Ganztagsöffnungszeit (zehn Plätze). Bei den beiden Ü3-Gruppen sind noch acht Plätze frei, bei der Kleinkindgruppe vier.

> Katholischer Kindergarten Schweinberg: eine altersgemischte Gruppe mit Regelöffnungszeit und/oder Halbtagsöffnungszeit für Kinder ab zwei Jahren (25 Plätze). Es sind noch elf Plätze frei.

> Katholischer Kindergarten Gerichtstetten: eine altersgemischte Gruppe mit Ganztagsöffnungszeit und/oder verlängerter Öffnungszeit und/oder Regelöffnungszeit und/oder Halbtagsöffnungszeit für Kinder ab zwei Jahren (21 Plätze); eine altersgemischte Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit für Kinder ab zwei Jahren (19 Plätze). Es sind noch acht Plätze frei.

> Katholischer Kindergarten Bretzingen: eine altersgemischte Gruppe für Kinder ab einem Jahr (15 Plätze, fünf davon für Kinder unter drei Jahren). Es gibt keine freien Platz mehr.

> Betriebskindergarten Grammer: Ganztagsgruppe (zwölf Plätze).