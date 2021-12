Hardheim/Walldürn. (Sti.) Der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn tagte vor Kurzem im Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn. Auf der Tagesordnung stand der Beschluss des Wirtschaftsplans 2022.

Walldürns Bürgermeister Markus Günther informierte als stellvertretender Verbandsvorsitzender über die Vorberatungen zum Wirtschaftsplan. In Anbetracht der Pandemie sei es für die Verwaltung schwierig gewesen, einen verlässlichen Wirtschaftsplan zu erstellen, da vor allem die Planzahlen für die geriatrische Reha im abgelaufenen Jahr mehrmals auf den Kopf gestellt worden seien und dies vermutlich auch im Jahr 2022 absehbar so bleiben werde.

Es habe sich mehrfach gezeigt, dass die Belegung der Reha aus pandemiebedingten Gründen sehr schwankend gewesen sei und man auch unter Hygienegesichtspunkten eine Vollbelegung zu keinem Zeitpunkt anvisieren konnte. Durch den wiederkehrenden Patientenwechsel biete die Reha zudem ein erhöhtes Risiko bei der Vermeidung des Einschleusens des Coronavirus in die Einrichtung. Der Beschließende Ausschuss habe daher bei der letzten Sitzung nach intensiver Abwägung einvernehmlich beschlossen, die Reha bis auf Weiteres geschlossen zu halten, da bei den aktuellen Inzidenzzahlen das Gefahrenpotenzial zu groß sei.

Jahr steht im Zeichen der Erweiterung

Insgesamt stehe das kommende Jahr 2022 im Zeichen des Erweiterungsbaus und weiterer baulicher Maßnahmen im Bestandsgebäude des Geriatriezentrums. So solle zum einen ein Umbau der Arztpraxen mit den Räumen des Medizinischen Versorgungszentrums erfolgen, in die dann auch die Endoskopie aus dem Untergeschoss ins Erdgeschoss verlegt werden und Praxisräume für die seit einiger Zeit tätigen Kardiologen geschaffen werden sollen. Zum anderen biete das Dachgeschoss Möglichkeiten für den Einbau von mehreren Wohnungen für betreutes Wohnen – auch hier würden erste Planungen und Kostenschätzungen vorliegen.

Im Weiteren ging Günther auf die wesentlichen Zahlen des Wirtschaftsplans 2022 ein. So seien im Erfolgsplan für den Bereich der Altenpflege bei Ertrag und Aufwand ca. 3,15 Millionen Euro eingeplant. Kostenintensiv seien dabei an erster Stelle die Personalkosten, die etwa 68 Prozent der Gesamtkosten darstellen. Bemerkbar mache sich auch die Beteiligung am Projekt "Bio in der Gemeinschaftsverpflegung", für das eine ca. zehnprozentige Erhöhung der Kosten im Lebensmittelbereich vorgesehen sei. Das Projekt befinde sich derzeit in der Erprobungsphase. Im Erfolgsplan für die Reha seien für Ertrag und Aufwand knapp 1,25 Millionen Euro vorgesehen. Auch hier würden die Personalkosten den größten Kostenfaktor darstellen.

Viele Herausforderungen im Bereich der Pflege

"Kopfzerbrechen bereitet vor allem die Erhöhung der Energiekosten", so Günther, wofür ca. 20 Prozent Mehrkosten eingeplant seien. Bei der Personalplanung würden sich keine Veränderungen ergeben, allerdings sei es in Anbetracht einzelner nicht besetzter Stellen wichtig, weiter in die Fachkräftequote zu investieren. Die Zahlung von Tariflohn bringe seit Jahren einen Wettbewerbsvorteil, den es weiterzunutzen gelte. Das vorgesehene Führungskräfteentwicklungsprogramm sei ein guter Ansatzpunkt, um gute Fachkräfte halten und das Personal in stürmischen Zeiten des Pflegenotstands weiter motivieren zu können.

Anschließend ging Hardheims Bürgermeister Volker Rohm als Verbandsvorsitzender auf die Vorberatung des Wirtschaftsplans für das Krankenhaus Hardheim ein. Corona mache vor allem auch im Krankenhaus eine seriöse Planung der Wirtschaftszahlen 2022 nahezu unmöglich, was gerade auch der aktuellen Entwicklung zur Freihaltung von Intensivplätzen geschuldet sei. Weiterhin sei die Meidung von elektiven Eingriffen (die Gesundheit des Patienten ist hier nicht akut bedroht) wegen der Angst der Patienten, aber auch wegen der Einschränkungen für Angehörige und Besucher spürbar, was sich auf die Belegungszahlen auswirke. Zumindest noch für das erste Quartal 2022 rechne er mit weiterem Druck auf die stationären Einrichtungen.

Neben den damit verbundenen Finanzfragen stünden aber auch die zunehmend hohe Belastung des Pflegepersonals und der sich abzeichnende Fachkräftemangel im Fokus.

Sei es im letzten Jahr noch die Preissteigerung bei persönlicher Schutzausrüstung gewesen, so seien nun deutlich gestiegene Preise bei medizinischen Präparaten und Energiekosten zu verzeichnen, so Rohm. Dass die Pflegesatzverhandlungen für 2020 und 2021 erst im März 2022 rückwirkend verhandelt würden, mache deutlich, mit welchen Unsicherheiten aktuell geplant werden müsse. Zwar lasse die Entkoppelung der Pflegekosten von weiteren Kosten auf bessere Verhandlungsergebnisse hoffen, dennoch gäbe es viel zu viele offene Fragen bei Ausgleichszahlungen, Förderungen über das Krankenhauszukunftsgesetz, der Digitalisierung, dem Datenschutz und einzuhaltenden Sicherheitsstandards. Keine Klarheit gebe es auch aktuell beim Klageverfahren zur Nichtberücksichtigung des Krankenhauses bei der gestuften Notfallversorgung.

Die Gemeinde Hardheim stehe für einen möglichen Verlust des Krankenhauses ein, vorgesehen seien dafür im Haushalt der Gemeinde 400.000 Euro.

Zufriedenheit und Qualitätsverbesserung

Bei gleichbleibendem Personalstand würde die Verwaltungsleitung ein Augenmerk auf eine programmatische und strukturierte Entwicklung der Führungskräfte legen, was der Zufriedenheit und Qualitätsverbesserung dienen soll. "Gerade unter den Einflüssen der Pandemie hat sich gezeigt, dass Patientenzimmer mit eigenen Nasszellen nicht nur Standard, sondern aus Hygienegründen auch absolut notwendig sind", sagte Rohm. Baulich sei zur kompletten Ausstattung aller Patientenzimmer daher noch viel zu tun. Ein Zeichen für die Zukunftsausrichtung des gesamten Krankenhausareals stelle auch die in die Wege geleitete Planung zur Umnutzung des ehemaligen Wohnheims für den künftigen Standort der Rettungswache und die Unterbringung der Verwaltung dar.

Die bereits umgesetzte Einführung der digitalen Patientenakte solle langfristig Abläufe verbessern und das Personal im Arbeitsalltag entlasten. Das System solle auch im Jahr 2022 noch um einige Module ergänzt werden, um den Weg der Digitalisierung weiter voranzutreiben.

Der Wirtschaftsplan für das Krankenhaus Hardheim mit Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan von 9,21 Millionen Euro sei im Ausschuss intensiv vorberaten worden.

Die Mitglieder der Verbandsversammlung beschlossen schließlich den Wirtschaftsplan für den Verband im Gesamten mit folgenden Eckdaten: Ertrag und Aufwand im Erfolgsplan: 13.617.000 Euro; Einnahmen und Ausgaben im Finanzplan: 8.816.000 Euro; Darlehensaufnahmen: 1.700.000 Euro; Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten: 2.000.000 Euro.