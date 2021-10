Hardheim. (dore) Zwei Jahre nach dem letzten Wendelinusmarkt war zwar nicht alles wie in normalen Zeiten, denn coronabedingt gab es keine offizielle Eröffnung bzw. Bieranstich mit dem Bürgermeister, und es waren auch etwas weniger Stände bzw. keine Sonderaktionen wie die Oldtimer-Traktoren-Ausstellung am Start. Und dennoch brachte der Markt am gestrigen Sonntag den zahlreichen Besuchern in Hardheim nach einem Jahr Pause auch wieder ein bisschen das Gefühl, das normale Leben ein Stück weit zurück zu haben. Passend dazu schaute auch die Sonne ab dem frühen Nachmittag immer mehr heraus und rundete einen gelungenen Markttag ab.

Viele Familien schlenderten über den Schlossplatz, kauften sich schöne Dekoartikel oder regionale Lebensmittel und genossen den Plausch mit Freunden und Bekannten.

Von 11 bis 18 Uhr gab es einen Krämermarkt auf dem Schlossplatz, und von 13 bis 18 Uhr luden die Hardheimer Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

"Zwar wird der Markt in diesem Jahr etwas kleiner ausfallen und das Angebot reduzierter sein, dennoch soll der vielseitige Markt nicht seinen Charme verlieren", hatte Bürgermeister Volker Rohm im Vorfeld gegenüber der RNZ erklärt. Und diese Atmosphäre konnte der Wendelinusmarkt definitiv bieten. Im ansprechenden Ambiente auf und um den Schlossplatz herum waren rund 30 Stände aufgebaut. Sowohl Fans von Dekoartikeln als auch Genießer regionaler Köstlichkeiten kamen dabei nicht zu kurz. Angeboten wurden unter anderem Designschmuck und Wellnessartikel, Grabgestecke, Herbstkränze, Holzdeko, herbstliche Blumenarrangements, florale Kürbisse, herbstliche Deko und Geschenkartikel, Deko aus Papier, aber auch Bekleidung und Kosmetikprodukte. Und ein Stand mit Süß- und Spielwaren bot auch für die Kleinen etwas Passendes.

Direktvermarkter aus der Region und örtliche Vereine bereicherten die Vielfalt des Angebots mit Honig und Honigprodukten, Marmelade, Obst, Wurst, Dosenwurst, Honig, Grünkern, Schinken, Kartoffeln, Kürbissen, Apfelmus, Speiseöl und weiteren heimischen Produkten. Für das leibliche Wohl vor Ort war mit Bratwurst, Steaks und Rehburgern gesorgt, und die Hardheimer Autohäuser Günther, Gärtner und Richter stellten ihre neuen Modelle aus.

Die Hardheimer Autohäuser zeigten ihre neuen Modelle. Foto: dore

Nebenan war außerdem von 14 bis 18 Uhr das Erfatal-Museum erstmals nach seiner Umgestaltung wieder geöffnet. Zahlreiche Exponate zur Ortsgeschichte, Handwerk, Landwirtschaft, Lebensbilder mit bedeutenden Hardheimer Persönlichkeiten und Raum für besondere Aktivitäten und Attraktionen waren zu bestaunen (ein ausführlicher Bericht dazu folgt in unserer Dienstagsausgabe).

Nach einem Jahr ohne Markt war die etwas abgespeckte Variante also eine rundum gelungene Veranstaltung und ein guter Schritt in Richtung Normalität.