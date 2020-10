Am Donnerstagnachmittag wurden die Soldaten der ersten Kampfkompanie in der Carl-Schurz-Kaserne offiziell begrüßt. Sie bilden künftig zusammen mit weiteren Soldaten die 4. Kompanie des neuen Panzerbataillons 363 in Hardheim. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Hardheim. Donnerstagnachmittag, 13.50 Uhr Ortszeit in Hardheim. Die Soldaten der ersten Kampfkompanie des neuen Panzerbataillons 363 marschieren zusammen mit der Stabskompanie und der 1. Kompanie auf den Exerzierplatz der Carl-Schurz-Kaserne. Dort werden sie, die noch am Freitag vergangener Woche aus Bad Frankenhausen verabschiedet wurden, mit einem Appell willkommen geheißen. Es ist ein besonderer Tag, denn es ist der gemeinsame, offizielle Beginn am Standort Hardheim für die Kampfsoldaten und die Kameraden, die bereits länger in der Carl-Schurz-Kaserne dienen, wie Bürgermeister Volker Rohm später in seiner Rede sagen wird. Sie sind ein Teil des ersten von insgesamt drei Kampfbataillons, die in den kommenden Monaten und Jahren in Hardheim aufgestellt werden.

Bürgermeister Volker Rohm begrüßte die neuen Soldaten in Hardheim. Vorne Kommandeur Oberstleutnant Pascal Pane, der ebenfalls Worte an die Kameraden richtete. Foto: dore

Den Reigen der Begrüßungsreden eröffnete Erster Landesbeamter Björn-Christian Kleih, der die Soldaten der neuen 4. Kompanie mit Kompaniechef Hauptmann Christian Kagelmann an der Spitze willkommen hieß. Er hob die Herausforderungen, auch privater Natur, hervor, die auf die Soldaten an ihrem neuen Standort zukämen. Manches lieb gewonnene bleibe zurück, oder man entscheide sich für das Modell des Wochenendpendlers und die damit verbundenen Belastungen für die Beziehungen zu Familie und Freunden.

"Wenn Sie angesichts dieser Herausforderungen je an Ihrem neuen Standort oder Ihrer Entscheidung zweifeln sollte, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten", so der Erster Landesbeamter in Richtung der Soldaten. Die erste Möglichkeit sei, auf das Ortsschild zu schauen: "Da steht Hardheim, nicht Softheim. Also reißen sie sich zusammen." Die zweite Möglichkeit sei, auf das Kasernenschild (Carl-Schurz-Kaserne) zu schauen.

"Carl Schurz war ein deutscher Revolutionär von 1848/49." Er sei in die Vereinigten Staaten ausgewandert und auf der Seite der Nordstaaten bis zum Generalmajor avanciert. Danach habe er die die republikanische Partei mitbegründet und sei Innenminister gewesen. Anhand des Lebens von Schurz lassen sich vor allem zeigen, dass Ortswechsel ungeahnte Chancen böten.

Es gebe aber auch noch eine dritte Möglichkeit. "Die ist die allerbeste", stellt Kleih klar: "Schauen Sie den Menschen hier in Hardheim und im Landkreis ins Gesicht. Ich bin mir sicher, dass Sie ein freundschaftliches Lächeln sehen werden." Bei der schwierigen Aufgabe der Soldaten wolle man sie und ihre Familien unterstützen.

Der Kommandeur des Panzerbataillons 363, Oberstleutnant Pascal Pane, blickte auf das vergangene Quartal mit dem Truppenübungsplatzaufenthalt in Baumholder/Rheinland-Pfalz im Juli und der Aufnahme der ersten Kampfpanzer und des ersten Bergpanzers am 3. September zurück. Die Fortschritte zeigten, dass sich Engagement und Arbeit lohnten. Doch leider habe es im Bataillon in dieser Zeit auch die ersten Coronafälle gegeben. "Wir haben erlebt, wie schnell und ohne Vorwarnung uns die Krise treffen in den eigenen Reihen treffen kann." Er sei froh, dass die Betroffenen das Virus gut überstanden hätten. Pane lobte das schnelle Reagieren und Umsetzen der notwendigen Maßnahmen wie häusliche Isolation und koordiniertes Testen, wodurch die Einsatzbereitschaft und Reaktionsfähigkeit aufrechterhalten worden seien.

Pane sprach insbesondere die Änderungen an, die auf das Panzerbataillon künftig zukämen. Damit spielte er insbesondere auf die mit diesem Tag beginnende Aufstellung der ersten Kampfkompanie an. In diesem Zuge würdigte er die Leistungen der Soldaten der 4. Kompanie des Gebirgspanzerbataillons in Bad Frankenhausen wie insbesondere den Einsatz bei der Sicherung der Ostflanke der Nato in Litauen: "Auf sie ist Verlass." Er sei sich sicher, dass sie genau die richtigen Männer und Frauen für den Aufbau der ersten Kampfkompanie seien und erklärte seine Leitsätze zum Aufbau, was er von den Soldaten erwarte, und was sie von den Kameraden, die bereits in Hardheim sind, erwarten könnten.

Kommandeur Oberstleutnant Pascal Pane übergab den Kompaniewimpel an den Kompaniechef der 4. Kompanie, Hauptmann Christian Kagelmann. Foto: dore

Im Anschluss an diese Worte überreichte Oberstleutnant Pane zunächst der 1. Kompanie (Versorgungskompanie, die bereits länger in Hardheim ist) und der 4. Kompanie ihren Kompaniewimpel.

Die Schlussworte gebührten Hardheims Bürgermeister Volker Rohm. Das Gemeindeoberhaupt betonte den Stellenwert der Bundeswehr in der Erftalgemeinde: "Sie werden schnell merken, dass Sie hier willkommen sind, dass Gemeinde und Bundeswehr hier zusammenpassen und -gehören." Die Soldaten würden schnell merken, dass es sich in Hardheim gut leben und arbeiten lässt. Mit Rat und Tat stünden ihnen seine Mitarbeiter wie er selbst bei allen Herausforderungen, die der Standortwechsel mit sich bringe, zur Seite.

Rohm gab den Soldaten mit auf den Weg: "Nehmen Sie sich also etwas Zeit und erkunden Ihre ,neue Heimat’, lernen Sie Offenheit und Freundlichkeit unserer Bürger kennen, erfahren Sie mehr über Hardheim und seine Ortsteile, seine Einwohner und seine Geschichte, die Angebote, die Ihnen offenstehen und Sie schnell heimisch werden lassen."

Nach dem Ertönen der deutschen Nationalhymne marschierten die neuen Soldaten wieder ab. Sie sind nun offiziell ein Teil des Panzerbataillons 363 Hardheim.