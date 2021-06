Hardheim. (dore) Der Tenor in der Gemeinderatssitzung am Montagabend war eindeutig: Die Gemeinderatsmitglieder untermauerten mit einem Beschluss, dass sie eine Ortsumgehung von Hardheim weiterhin befürworten und dies für die langfristige Entwicklung Hardheims als unerlässlich ansehen. In der Sitzung vom 17. Mai hatte Gemeinderat Michael Messerer (CDU) einen Antrag gestellt, über die Positionierung zu dem Projekt abzustimmen.

Wie die RNZ bereits vor einigen Wochen berichtete, dürfte dies jedoch in naher Zukunft nicht umsetzbar sein, denn nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe besteht im derzeit gültigen Bundesverkehrswegeplan (2016 bis 2030) aufgrund laufender Maßnahmen von Projekten mit "vordringlichem Bedarf" und weiterer dringlicherer Maßnahmen keine reelle Chance auf eine Verwirklichung.

Deutlich einfacher umzusetzen scheint die Einrichtung eines Kreisels an der B 27 im Ort. So beauftragte der Gemeinderat am Montag die Verwaltung mit einem weiteren Beschluss, die zuständigen Behörden für die schnellstmögliche Einrichtung eines Kreisels am Ortseingang von Schweinberg zu kontaktieren. Der Kreisel soll zeitnah für Entlastung beim Straßenverkehr sorgen und (zusammen mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde) zur Lärmminderung sowie zur Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern beitragen.