Ein Teil des Sägewerks Volk in Bretzingen steht in einem hochwassergefährdeten Bereich. Um das Sägewerk vor Hochwasser aus der Erfa zu schützen, soll nun eine Flutmulde geschaffen werden. Anfang Oktober sollen die Arbeiten beginnen. Foto: Janek Mayer

Hardheim-Bretzingen. (dore) Zügig verlief die öffentliche Gemeinderatssitzung am Montagabend im Sitzungssaal des Rathauses: In 40 Minuten waren alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet. Zuvor informierte Bürgermeister Volker Rohm, dass Bauamtsleiterin Denise Reichert in ihrem Sommerurlaub geheiratet hat und künftig den Nachnamen Schenkel tragen wird. Er wünschte ihr auch im Namen des ganzen Gremiums alles Gute im neuen Familienstand.

Nachdem die neue Gemeinderätin Andrea Mohr und die ausgeschiedenen Gemeinderäte Lars Ederer und Volker Fitz verabschiedet wurden, beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Arbeitsvergabe für die Herstellung einer Flutmulde im Bereich der Öl- und Schneidmühle in Bretzingen.

Bürgermeister Rohm erläuterte zunächst kurz die Hintergründe zum Sachverhalt. Vor etwa sechs Jahren seien bei einem Brand maßgebliche Teile des dortigen Sägewerks Volk zerstört worden. "Bei den Bemühungen um einen Wiederaufbau wurde festgestellt, dass sich Teile des Sägewerks im Überschwemmungsgebiet eines 100-jährigen Hochwassers befinden", so Rohm. Nach jahrelangem Tauziehen habe man sich dann als Ausgleich auf die Schaffung einer Flutmulde geeinigt, die bei Hochwasser entsprechend Wasser der Erfa aufnehmen und aus dem Bereich des Sägewerks fernhalten soll.

Der stellvertretende Bauamtsleiter Bernhard Popp stellte die Maßnahme kurz vor. Als Ausgleichsmaßnahme für den verloren gegangenen Retentionsraum (Fläche, die bei Hochwasser eines Flusses/Baches überflutet wird und so ein zu starkes Ansteigen des Wassers verhindert) sei demnach die Anlegung einer 120 Meter langen und 18 Meter breiten Flutmulde vorgesehen, die eine Tiefe von 40 Zentimetern haben soll und einen flachen Böschungswinkel.

Die Gemeinde habe sich laut Popp durch Beschluss des früheren Gemeinderates zur Anlegung der Flutmulde mit öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem Landratsamt verpflichtet. Im Gegenzug habe die Gemeinde vom Grundstücksbesitzer zwei Grundstücke übertragen bekommen. Die Arbeiten sollen Anfang Oktober beginnen, Ende Oktober soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Für die Ausführung der Maßnahme lagen fünf Angebote vor. Das günstigste Angebot zu 25.108 Euro hat die Firma Eckert-Bauteam aus Gerichtstetten abgegeben. Gemeinderat Michael Messerer wies darauf hin, dass beim damaligen Beschluss, eine Flutmulde anzulegen, die in der Sitzungsvorlage genannte Summe deutlich geringer gewesen sei.

Bürgermeister Volker Rohm erklärte, dass die Summe im Haushalt verankert sei. Man werde die damaligen Unterlagen nochmal prüfen und auch, inwieweit der bisherige Grundstückeigentümer in die Pflicht genommen werden müsse. Das Gremium stimmte letztlich mit 13 Stimmen, bei drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen, für die Arbeitsvergabe an die Firma Eckert-Bauteam.