Hardheim-Bretzingen. (adb) Bretzingen wird – zumindest mittelfristig – keinen Solarpark erhalten: Mit diesem am Dienstag einstimmig ergangenen Beschluss folgte der neue Ortschaftsrat dem Urteil, zu dem das vorige Gremium unter dem damaligen Ortsvorsteher Kaspar Wolf bereits im November vergangenen Jahres übereingekommen war.

Kurz informierte Ortsvorsteher Steffen Berberich über die Vorgeschichte: Nachdem der frühere Ortschaftsrat ein erstes Gesuch des Grundstückseigentümers abgelehnt hatte, bat dieser nun erneut darum, sein Projekt vorstellen zu dürfen. Dabei handelt es sich um einen auf zehn Megawatt begrenzten und damit maximal zehn Hektar großen Solarpark oberhalb des Wohngebiets "Heckenstraße". Der Plan des Grundstückseigentümers ist es, die Fläche an einen entsprechenden Investor zu verpachten.

Ortschaftsrat Peter Haas erwähnte, dass eine solche Bebauung grundsätzlich zulässig sei, verwies aber wie auch Ortschaftsrat Martin Thoma auf eine "denkbare Erweiterung des Baugebiets", der ein solcher Solarpark im Wege stünde. "An einem anderen, weiter vom bebautem Gebiet entfernten Eck wäre ein solches Projekt sicher in Ordnung, aber nicht lediglich rund 400 Meter von Wohnhäusern entfernt", merkte Thoma weiter an.

Auch die Windkraftanlagen auf benachbarter Pülfringer Gemarkung, die in naher Zukunft erweitert werden sollen, seien ein speziell für Bretzingen nicht zu vernachlässigender Aspekt: "Mit etwas Pech hätten wir dann noch mehr Windräder und eben den Solarpark über der Heckenstraße", bekräftigte Martin Thoma sein Veto und sprach von einem Zustand, den es zu verhindern gelte.

Einen anderen Aspekt schnitt Stephan Haberkorn an: Es sei nicht auszuschließen, "dass andere Anrainer bei gewissem Erfolg des Projekts auf ähnliche Gedanken kommen und gleichartige Solarprojekte auf eigenen Grundstücken in direkter Nachbarschaft errichten", was einer "Verspargelung der Landschaft" gleichkäme. Schließlich riet Kevin Thoma dazu, "ursprünglich längst Beschlossenes nicht mehr neu aufzurollen". Wer zu einem späteren Zeitpunkt ähnliche Vorhaben plane, würde sich dann "ohnehin bemerkbar machen".

Ortsvorsteher Berberich fasste die sehr sachlich geführte Diskussion in wenigen Worten zusammen. Er räumte ein, dass Solarenergie durch den konstanten Energiefluss zwar erheblich besser geeignet sei als die Windkraft, aber trotzdem an diesem Standort in Bretzingen "fehl am Platze". So hielt man einstimmig am letztjährigen Beschluss fest, baute jedoch die Beschränkung auf einen gewissen Abstand zu besiedelten Gebieten ein.