Ein Abrissfirma rückt am Montag an, um mit dem Abbruch mehrerer Häuser Platz für den Vollsortiment-Supermarkt zu schaffen. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (pm) Der Startschuss fällt Ende April: Dann soll die Bauvorbereitung für das Millionenprojekt von Schoofs-Immobilien mitten im Herzen Hardheims beginnen. Den Auftakt machen erste Abrissarbeiten rund um den Erfapark. Um die Ortsmitte der Erftalgemeinde zu revitalisieren, will der Investor im Zuge seines innerstädtischen Bauprojekts nicht nur den Erfapark neugestalten, sondern auch einen Rewe- und einen Aldi-Markt errichten. "Wir sind froh, dass es nun für die Bürgerinnen und Bürger Hardheims sichtbar losgeht. Unser Ziel ist es, noch im Sommer mit dem Bau des Aldi-Markts und spätestens im Herbst mit dem Rewe-Markt zu beginnen", teilt Younis mit.

Der geplante Rewe-Markt an der Würzburger Straße ist eines von drei innerstädtischen Bauprojekten, mit denen der Investor Schoofs-Immobilien Hardheims Ortsmitte revitalisieren möchte. Foto: Janek Mayer

Laut Schoofs-Pressesprecherin Doreen Vasicek rückt eine Abrissfirma am Montag an, um mit der Entrümpelung der abzureißenden Gebäude zu beginnen. Anschließend folgt schrittweise der Abriss der Häuser in der Würzburger Straße 26 bis 28 und 24. Als letztes werden die Gebäude der Steingasse 7 und 5 weichen. "Denn für den Neubau des Rewe Marktes, der Zufahrtswege und des geplanten, zweigeschossigen Parkdecks muss an dieser Stelle Platz gewonnen werden", erklärt Vasicek.

Im nächsten Schritt entkernen die Arbeiter dann das Erdgeschoss des Erfaparks. Mit einem vollkommen neuen Nutzungskonzept will Schoofs die bisherige Fläche von rund 3400 auf etwa 5900 Quadratmeter erweitern. "Damit schaffen wir mehr Raum für die zukünftige Nahversorgung durch einen attraktiven Mieter-Mix", erklärt Schoofs-Geschäftsführer Mohamed Younis, dessen Unternehmen als Investor, Entwickler und Bauträger fungiert. Der Betrieb des bestehenden Baumarkts ist von diesen Baumaßnahmen zunächst nicht beeinträchtigt, die Kundinnen und Kunden können dort weiterhin einkaufen. Ende Juni sollen dann die Erdarbeiten für den Bau des Rewe-Markts beginnen.

Wenige hundert Meter entfernt sollen ab Mitte Juni die Erdarbeiten zum Bau des Aldi-Markts anlaufen. Für das ehemalige Gelände der Gebrüder Eirich in der Würzburger Straße 43 bis 49 sind laut Vasicek die Planungen abgeschlossen und der Bauantrag im Hardheimer Rathaus eingereicht. "Sobald ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt, können wir hier sehr schnell Fahrt aufnehmen", stellt Younis fest.

Schoofs-Immobilien mit Sitz in Neu-Isenburg hat sich auf die Planung und Entwicklung von Objekten für den Lebensmitteleinzelhandel spezialisiert; zum Portfolio des Unternehmens gehören Wohn- und Geschäftshäuser, Fachmarktzentren sowie Bau- und Heimwerkerfachmärkte. Seit Ende der 1980er-Jahre hat das Unternehmen rund 200 Objekte entwickelt und errichtet.