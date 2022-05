Hardheim. (dore) Die Arbeiten an der Landesstraße L508 zwischen Hardheim und Rüdental befinden sich auf der Zielgeraden: Am Donnerstag wurde bereits mit den Fahrbahnmarkierungen auf der sanierten Straße begonnen. Diese sollen am Freitag nach Auskunft des Regierungspräsidiums abgeschlossen werden, sodass der Verkehr ab Samstagmorgen wieder freigegeben werden kann.