Hainstadt. (mb) Wie wird während der Erschließungsarbeiten und während der Bauphase auf dem künftigen Baugebiet "Marienhöhe" der Verkehr geleitet? Bei einer Ortschaftsratssitzung mit Bürgerfragestunde mit rund 100 Teilnehmern in der Mehrzweckhalle sorgte die bisher unzureichende Kommunikation der Stadtverwaltung für Unmut. Ob eine Querungsmöglichkeit mit Ampel für Fußgänger in der Ziegeleistraße für genügend Sicherheit sorgt, blieb umstritten.

"Ich will Abbitte leisten. Das ist nicht gut gelaufen", bekannte Bürgermeister Roland Burger, bevor Fachgebietsleiter Hubert Kieser über die geplante Verkehrsführung für den Bauverkehr von der Marienhöhe informierte. "Wir hätten früher und besser informieren müssen. Wir gingen davon aus, dass das geschehen ist", sagte Burger. Ortsvorsteherin Regina Schüßler betonte, dass der Ortschaftsrat "in keinster Weise gegen das Baugebiet" sei. "Uns ist klar, dass ein Teil des Bauverkehrs über die Ziegeleistraße gehen muss. Die Sicherheit der Bevölkerung muss aber gewährleistet werden."

Stadt- und Ortschaftsrat Klemens Gramlich trug aus Sicht des Ortschaftsrats die Entwicklung der vergangenen Monate in Bezug auf die Kommunikation mit der Stadt vor. "Es geht nicht um die Bebauung der Marienhöhe, sondern darum, wie Hainstadt in die Verkehrsplanung eingebunden wurde", sagte er. So habe er am 7. Februar 2020 vom Bürgermeister die Information erhalten, dass im ersten Bauabschnitt keine Verkehrsverbindung von der Marienhöhe nach Hainstadt geplant sei, erst für den dritten und vierten Bauabschnitt. Bei der Gemeinderatssitzung am 19. April 2021 sei über eine "provisorische Baustraße" in Richtung Hainstadt gesprochen worden. Daraufhin schickte der Ortschaftsrat einen Fragenkatalog an die Stadtverwaltung. Anschließend sei die Rede von einer "Ableitung des Baustellenverkehrs über Feldwege in Richtung Hainstadt" gewesen. Gramlich wies darauf hin, dass der Ortschaftsrat nach dem baden-württembergischen Kommunalrecht hätte früher informiert werden müssen. "Die Bürger hier können die ortsspezifischen Verhältnisse am besten beurteilen", betonte der Stadtrat. Er bedankte sich dafür, dass der Bürgermeister die "mangelhafte Kommunikation" eingeräumt habe. Am Ende fragte er, welches Sicherheitskonzept die Stadtverwaltung entwickelt habe und ob man eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen habe.

Burger informierte darüber, dass man eine Woche lang das Verkehrsaufkommen in der Ziegeleistraße gemessen habe. Man habe entschieden, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge in der Ziegeleistraße auf 30 Kilometer pro Stunde zu drosseln. Außerdem wolle man im Bereich der Mehrzweckhalle eine Fußgängerquerung mit Fußgängerampel einrichten. Die Lieferzeit für die Ampel betrage allerdings sechs Wochen.

Technischer Dezernent Hubert Kieser ging ebenfalls auf das Verkehrsaufkommen in der Ziegeleistraße ein. So gab die Firma MBI an, dass durchschnittlich 20 Lkw mit 40 Fahrbewegungen am Tag die Straße passieren würden. Die Baufirma Leonhard Weiss geht während der Bauphase von durchschnittlich 30 bis 40 Lkw mit 60 bis 80 Fahrbewegungen aus. Eine Verkehrszählung zwischen dem 14. und 21. Juni ergab, dass durchschnittlich 677 fahrende Verkehrsteilnehmer am Tag die Straße benutzten, davon 176 Schwerlastverkehr-Fahrzeuge. "Für Verkehrsexperten ist das wenig", ordnete Kieser die Zahlen ein. So zählte man auf der Buchener Straße zwischen Kaufland-Kreisel und Ortseingang Hainstadt 5500 Fahrzeuge am Tag, zwischen "Reichsadler" und Post-Kreisel rund 10.000 Fahrzeuge am Tag. Kieser betonte, dass es sich bei der Beschilderung, die den Baustellenverkehr von Buchen über die Buchener Straße und Ziegeleistraße zur Marienhöhe führen sollen, um Hinweisschilder handele. Die Fahrer könnten auch andere Routen wählen. Mit der Geschwindigkeitsbegrenzung in der Ziegeleistraße und der Querungshilfe will man vor allem für Schüler den Weg sicherer machen. "Sonst ist der Verkehr dort nicht so dramatisch", sagte Kieser.

Anschließend stellten die Ortschaftsräte ihre Fragen zur geplanten Verkehrsführung. "Es gibt noch andere schwierige Stellen", stellte eine Ortschaftsrätin fest. So sei die Querung der Buchener Straße von der Talstraße zum Unteren Hainstadter Weg für Radfahrer schwierig. Burger wies darauf hin, dass es sich bei der Buchener Straße um eine Landesstraße handele, und für diese der Landkreis zuständig sei. Am 8. Juni habe dort eine Verkehrsschau stattgefunden. Man habe die Problematik erkannt. Um das Tempo der Fahrzeuge zu reduzieren, sei es möglich, an dieser Stelle die Fahrbahn zu verengen. Vorerst habe man beschlossen, ein Schild "Vorsicht! Radfahrer kreuzen" aufzustellen.

Burger stellte in Aussicht, dass bei Bedarf die Ampel in der Ziegeleistraße dauerhaft installiert bleiben könnte. Es sei geplant, die Baustraße in eine dauerhafte Straße umzuwandeln. "Die Ziegeleistraße wurde für eine Belastung von 1500 Fahrzeuge am Tag gebaut, wir haben 600", sagte der Bürgermeister. Die Verkehrsbelastung für Anwohner hält er für vertretbar.

Auch im Rahmen der Bürgerfragestunde betonte Roland Burger, dass die mangelhafte Kommunikation nicht beabsichtigt gewesen sei. "Die Zusammenarbeit zwischen Ortschaftsverwaltung und Stadtverwaltung ist sehr vertrauensvoll." Das bestätigte die Ortsvorsteherin. Ein Anwohner befürchtete, dass die Belastung durch Lärm und Abgase wegen der Fußgängerampel zunehmen würde. Denn die Fahrzeuge müssten abbremsen und wieder anfahren. Ein weiterer Fragesteller wollte wissen, ob bei der Verkehrszählung die Corona-Situation mit weniger Verkehr berücksichtigt worden sei. Burger wies darauf hin, dass man den Belegungsplan der Mehrzweckhalle beachtet habe. Einige Bürger wünschten sich eine Einbahnregelung für die Ziegeleistraße. Die Stadtverwaltung hielt diese zunächst nicht für möglich, wird dies aber noch einmal überprüfen. Einige Bürger trauten den Zahlen der Stadtverwaltung nicht. Sie gehen von 300 bis 400 Lkw am Tag in der Ziegeleistraße aus. Außerdem unterstellte man, dass man vermeiden wolle, dass der Verkehr in der Kernstadt zunehme, und das zu Lasten von Hainstadt. "Man will den Verkehr in Buchen nicht. Deshalb ist keine Einbahnstraße in der Ziegeleistraße geplant", sagte ein Hainstadter. Ein anderer wünschte sich eine Geschwindigkeitsbegrenzung in der Buchener Straße, ein weiterer, dass die Schranke zwischen Hainstadt und dem Wohngebiet Hainsterbach abgebaut werde. Auch die Verkehrsanbindung des geplanten Baugebiets "Neue Gärten" wurde von einem Bürger kritisiert.

Am Ende bat der Bürgermeister die Anwesenden um Verständnis. "Die Stadt zukunftsfähig weiterzuentwickeln, ist mit mehr Verkehr verbunden", sagte er. "Bauphasen sind mit temporär höheren Belastungen verbunden." Man werde gemeinsam mit dem Ortschaftsrat Lösungen finden. "Ich kann es nicht jedem recht machen", stellte Roland Burger fest.