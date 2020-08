Ab sofort heißt es in Großeicholzheim: Spiel und Spaß – und das gepaart mit einer guten Portion „Strand-Feeling“. Die Gäste aus Sport und Politik gaben den Beach-Tennisplatz in Großeicholzheim für die ersten Spiele frei. Foto: Liane Merkle

Großeicholzheim. (lm) Zur ersten öffentlichen Festveranstaltung in der Gemeinde nach dem Lockdown wurden die Verantwortlichen des TC Großeicholzheim mit echtem Strandwetter und Sonnenschein belohnt – eben passend zum Anlass. Denn am Wochenende weihte man dort den ersten Beach-Tennisplatz im Neckar-Odenwald-Kreis ein.

Zwar hatte Landrat Achim Brötel in seinem Grußwort richtig festgestellt, dass Großeicholzheim vor vermutlich 200 Millionen Jahren im Meer gelegen hatte, von dem heute nur noch der Muschelkalkboden übrig sei, dennoch kann man dank der Initiative des TC am Beach-Tennisplatz ab sofort echtes Strandfeeling genießen.

Der TC Großeicholzheim hat unter seinem Vorsitzenden Rudi Reuther mit der Errichtung des Beach-Tennisplatzes seinem schwindenden Mitgliederstand vermutlich erfolgreich entgegengewirkt. Denn wie Rudi Reuther in seiner Begrüßung im Beisein des Landrats, von Bürgermeister Thomas Ludwig, von Ortsvorsteher Reinhold Rapp, von Jürgen Galm und Leo Kehl als Vertretern des Badischen Sportbundes, von Rektorin Claudia Hampe sowie vielen Freunden und Gönnern des TC erläuterte, speche die Trendsportart Beach-Tennis vor allem die jüngere Generation an, zudem sei sie nicht so stark reglementiert wie der weiße Sport und vermittele jede Menge Spaß.

Seinen Ursprung hatte Beach-Tennis 1980 in Italien, doch im Jahr 2008 habe sich der Tennisweltverband ITF der Sportart angenommen und damit ihren Bekanntheitsgrad enorm gesteigert. Der TC Großeicholzheim könne dank seiner großzügigen Förderer sowie der finanziellen Unterstützung durch den Badischen Sportbund und die Gemeinde Seckach diesen Trendsport nun als erster Verein im Kreis und darüber hinaus anbieten.

Dafür habe man in 150 ehrenamtlichen Arbeitsstunden auf einem Platz von 14 mal 22 Metern um ein Spielfeld von 8 mal 16 Metern 400 Meter Vlies verlegt, 145 Tonnen Sand eingebracht und ein höhenverstellbares Netz installiert, das neben Tennis auch Badminton und Volleyball ermöglicht.

Wie Bürgermeister Thomas Ludwig hervorhob, habe der TC, der schon immer als Pionier in Sachen Tennis gewirkt habe, wieder einmal Mut und Weitsicht bewiesen und sich außerdem mit diesem neuen Platz für rund 20.000 Euro selbst ein nachträgliches Geschenk zu seinem 50. Geburtstag gemacht. Er beglückwünschte den Verein zu seinem neuen Beach-Tennisplatz und sagte, dass sich die Gemeinde und der Gemeinderat gerne der finanziellen Vorlage des Badischen Sportbundes von 4710 Euro in gleicher Höhe als kommunale Sportförderung angeschlossen hätten.

Jürgen Galm bestätigte als Vertreter des Badischen Sportbundes die Weitsicht und den Pioniergeist des TC, denn "wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit". Er wünschte den Verantwortlichen, dass sich ihre Hoffnungen auf Mitgliederzuwachs und Belebung der schönen Anlage erfüllten.

Dem Lob wie auch den Glückwünschen schlossen sich neben Landrat Achim Brötel auch Ortsvorsteher Reinhold Rapp und Thomas Kegelmann als Vertreter der örtlichen Vereine an, bevor die Ehrengäste das rote Band durchschnitten und den Platz für die ersten Spiele freigaben.