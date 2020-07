Mudau. (joc) Zunächst die positive Nachricht: In Mudau kann zumindest im Augenblick weiterhin Golf gespielt werden – nicht ganz so rosig sieht es bei den Finanzen aus: Weil der Betreiber der Anlage, der Golfclub Mudau e.V., in finanzielle Schieflage geraten ist, musste der Club Ende Juni als Eigenantrag einen Antrag auf Insolvenz beim zuständigen Amtsgericht Mosbach stellen.

Als vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen des Golfclubs Mudau hat das Amtsgericht bereits Ende letzter Woche die Rechtsanwältin Jutta Hafner, Fachanwältin für Insolvenzrecht aus Tauberbischofsheim, bestellt.

Im Golfclub Mudau sind derzeit circa 470 Mitglieder organisiert. Neben einigen Einheimischen kommen dabei die meisten aus dem Großraum Eberbach/Mosbach. Dagegen würden – nach Auskunft von Mudauer Mitgliedern – gerade Golfspieler aus dem angrenzenden hessischen Raum andere Golfplätze bevorzugen. Die in letzter Zeit unternommene Intensivierung der Werbung, die verstärkt Schnuppermitgliedschaften in den Fokus stellt, hatte bislang nicht die erhoffte Wirkung.

Die geringe Mitgliederzahl des Golfclubs Mudau dürfte denn auch die wesentliche Ursache für die finanzielle Schieflage sein. Bereits in der Vergangenheit hatte der 1993 gegründete Club genau aus diesem Grund immer mal wieder mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. So mussten vor Jahren Gründungsmitglieder Geld nachschießen, um einen Kollaps zu vermeiden.

Ein übriges tat jetzt die Corona-Pandemie mit der damit einhergehenden Einstellung des Spielbetriebs. "Das hat sich für den Golfclub Mudau zweifelsohne als Brandbeschleuniger der Krise erwiesen," meint Jutta Hafner.

Seit Mitte Mai läuft – nach der coronabedingten Pause – der Spielbetrieb wieder. Und dieser werde auch in vollem Umfang aufrechterhalten, versicherte Rechtsanwältin Hafner auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Der Golfclub beschäftigt im Augenblick sieben Mitarbeiter, deren Löhne und Gehälter für die nächsten Monate aber gesichert seien, so die Insolvenzverwalterin weiter.

An das Golferheim angeschlossen ist ein italienisches Restaurant. Auch dieses ist weiter geöffnet.

Und wie geht es weiter? Der Verein und die vorläufige Insolvenzverwalterin arbeiten derzeit gemeinsam an einem Sanierungskonzept, um auch künftig die Ausübung des Golfsports in Mudau zu ermöglichen.