Auch bei der Besenwirtschaft „Zum Kolbe“ bei Wirt Richard Kolbenschlag (links, hier im Bild mit Berater Dieter Adelmann) in Seckach-Waidachshof gibt es jetzt Essen zum Mitnehmen. Und zwar zweimal in der Woche, immer donnerstags und sonntags. Foto: Joachim Casel

Zimmern-Waidachshof. (joc) Zu Anfang des neuen Jahrtausends galt die Besenwirtschaft "Zum Kolbe" auf dem idyllischen Waidachshof noch als Geheimtipp, doch das hat sich längst geändert. Der "Kolbe" ist heute weithin bekannt und eine feste Adresse in unserer Gastronomielandschaft mit vielen Stammgästen. Hauptgründe für die gute Entwicklung sind die urige Atmosphäre und die im Laufe der Zeit deutlich vergrößerte Speisekarte, die zwar immer noch typische Besengerichte enthält, aber eben auch Spezialitäten, die man andernorts nur selten bekommen kann, wie zum Beispiel Wild-Gerichte. Für Popularität über die Region hinaus haben auch die Events gesorgt, die Eigentümer Richard Kolbenschlag mit viel Ideenreichtum immer mal wieder angeboten hat. Unvergessen sind die brasilianischen Abende und die Irish-Folk-Nächte im "Kolbe".

Kreativität und gute Ideen sind auch jetzt gefragt in Zeiten von Corona, und das besonders in der Gastronomie, die der (gewerbliche) Hauptleidtragende des Teil-Lockdowns ist. Auch beim "Kolbe" beschreitet man den derzeit einzigen gangbaren Weg, um seine Produkte an den Mann bzw. die Frau zu bekommen: Essen to go oder Abholservice heißen die Schlagworte. Im "Kolbe" kann man donnerstags und sonntags aus einer Vielzahl von Gerichten wählen, die frisch zubereitet in die Verpackungen wandern und dann zeitnah mit Genuss verspeist werden können.

Die RNZ sprach mit Besen-Betreiber Richard Kolbenschlag und seinem Berater Dieter Adelmann aus Adelsheim, der auch das Hygienekonzept für die Gastwirtschaft "Kolbe" erstellt hat. Die beiden haben vollstes Verständnis dafür, dass die Regierung Maßnahmen zum Schutz der Bürger ergreift, denn "die Gesundheit sollte immer vorgehen", betont Dieter Adelmann. Allerdings zweifeln beide, dass der aktuell geltende Teil-Lockdown der Gastwirtschaften hier eine nachhaltige Verbesserung bringen wird. Richard Kolbenschlag: "Die Infektionen kamen nicht aus der Gastronomie!"

So oder so. Im "Besen" versucht man das Beste aus der Situation zu machen. Und das heißt vorläufig eben Essen to go an zwei Tagen in der Woche. Und dabei gibt es im "Kolbe" jeweils fünf oder sechs Gerichte zum Mitnehmen, zubereitet von Koch Peter Müller aus Merchingen, der vor seiner Pensionierung unter anderem als Koch im Kinder- und Jugenddorf Klinge beschäftigt war. Darunter sind donnerstags vor allem typische Besengerichte und am Sonntag vornehmlich Spezialitäten, wie zum Beispiel immer ein Wildgericht. Und auch für Vegetarier ist in der Regel etwas dabei.

Hier ein Blick auf die aktuelle Speisekarte: Am Donnerstag, 19. November gibt es unter anderem: Kassler mit Kraut und Kartoffelbrei, Kutteln/Nierle mit Spätzle oder Haxe. Und wer es nicht so deftig liebt, für den steht noch Ente auf der Speisekarte. – Und am Sonntag, 22. November, kann der Gast unter anderem wählen aus Rindsgulasch, Schweinefilet oder Rehbraten.

Und auch eine Suppe bietet Richard Kolbenschlag an. Zuletzt war es die saisonal sehr beliebte Kürbissuppe und jetzt mit Rindfleischsuppe eher ein Klassiker aus dem Suppentopf.

Was sind die beliebtesten Gerichte auf der Speisekarte des Zimmerner Gastronomen? Richard Kolbenschlag meint, dass die Wildgerichte sehr guten Zuspruch finden. Für Peter Adelmann ist aber ein anderes Gericht der Renner. Er schätzt die Nierle vom Waidachshof, die auf der ständig wechselnden Speisekarte sehr oft zu finden sind.

Die Speisen sollten telefonisch bestellt werden, sagt Richard Kolbenschlag auf Anfrage der RNZ, denn im direkten Gespräch könne man auch gleich auf individuelle Wünsche eingehen. Bei der Bestellung, so betont er weiter, wäre es optimal, wenn die Gäste schon am Vortag bestellen würden. Dann könnte man auf Wünsche besser eingehen. Die Mindestvorlaufzeit sei aber auf jeden Fall zwei Stunden, bekräftigt Kolbenschlag.

Im "Kolbe" hat man sich bis auf Weiteres auf den Abholservice eingestellt, weil man von keinen kurzfristigen Lockerungen ausgeht. Ein mittelfristiges Ziel hat man auf dem Waidachshof aber schon. Richard Kolbenschlag: "Im nächsten Jahr im März kann meine Gastwirtschaft ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Ich hoffe, dass mir Corona da keinen Strich durch die Rechnung macht ..."

> Abholservice: Der Abholservice steht an zwei Tagen in der Woche zur Verfügung, donnerstags (16 bis 19 Uhr) und sonntags (11 bis 19 Uhr). Bestellung (nur telefonisch) unter Telefon 06291/416350. Es wird um rechtzeitige Vorbestellung gebeten (ideal wäre ein Tag vorher, mindestens aber zwei Stunden vor der Abholung).

> Speisekarte: Es gibt getrennte Speisekarten für Donnerstag und für Sonntag, die wochenweise wechseln.

> Der "Renner" Es gibt beim "Kolbe" eigentlich für jeden etwas. Interessant sind neben den typischen Besengerichten auf jeden Fall die Wildvariationen und die "Nierle à la Kolbe". joc