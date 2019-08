Buchen-Schlierstadt. (er) Die Bundesliga-Fußballmannschaft vom Main, die Frankfurter Eintracht, dürfte über das Wochenende (Samstag und Sonntag) durch ihr Fußballcamp auf dem Sportgelände des Sportvereins SV Schlierstadt neue Anhänger gewonnen haben. Mit strahlenden Augen und viel Freude trainierten die jungen Kicker, im Alter von sieben bis 14 Jahren, aus Schlierstadt und Umgebung, unter der Anleitung von vier Trainern und eines Torwarttrainers der Frankfurter Eintracht. Unter anderem waren da frühere Bundesliga-Stars dabei, wie Cezary Tobollik, Ex-Nationalspieler und Vizeeuropameister von 1992, Manfred Binz und Koordinator der Fußball Schule, Clemens Appel. Es war für die jungen Kicker ein besonderes Training, denn von einem Vizeeuropameister trainiert zu werden, dürfte als etwas Einmaliges bezeichnet werden.

Auf Initiative des Jugendtrainers des SV Schlierstadt, Lars Kraus, unterstützt durch Siggi Münch, beide Edel-Fans der Eintracht, wurde bei der Fußball Schule der Eintracht nachgefragt, ob die Möglichkeit eines Fußballcamps bestehe, so Kraus im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Daraufhin inspizierte der Koordinator der Fußball-Schule, Clemens Appel, das Sportgelände des SV Schlierstadt und sagte zu, in den Sommerferien ein zweitägiges Fußball-Camp auf dem Sportgelände des SV Schlierstadt durchzuführen.

Im Mittelpunkt des zweitägigen Trainingscamps standen neben viel Spaß altersgerechte Koordinationstechnik, Torschusstraining und das Üben von verschiedenen Spielformen. Die "Eintracht" stellte für alle Kicker eine komplette Fußballausrüstung zur Verfügung, sowie der SV Schlierstadt die Verpflegung. Die einheimischen Betreuer und Helfer wurden mit einem eigens kreierten Trikot der Zahnmanufaktur Kraus ausgestattet.

Eine tolle Sache für die vielen Jugendlichen war das Fußballcmp mit Ex-Profis der Frankfurter Eintracht am Wochenende in Schlierstadt. Unser Foto zeigt die jungen Kicker mit Trainern der Eintracht-Fußballschule und Verantwortlichen des SV Schlierstadt. Fotos: Jürgen Häfner

Der Koordinator der Fußball-Schule, Clemens Appel, betonte im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung, dass die "Eintracht" regelmäßig mit ihrer Fußball-Schule zweitägige Trainingscamps durchführe. Dabei werde für zehn bis zwölf Kinder jeweils ein Trainer und Torwarttrainer gestellt. Seit 2002 gebe es diese Fußball Schule. Jedes Jahr nehmen rund 2000 junge Kicker an den Trainings, Camps der Fußballschule, der 15 Ex-Fußballprofis angehören, teil. Chef der Fußball-Schule ist Ex-Nationalspieler Karl-Heinz Körbel aus Dossenheim, der für die "Eintracht" 602 Bundesligaspiele absolvierte. Seit dem Jahr 2003 gehöre er selbst der Fußball-Schule an und sei als Projektleiter für die Durchführung der Camps verantwortlich, so Appel abschließend.

Der frühere polnische Mittelstürmer Cezary Tobollik sagte, dass ihm diese Camps sehr viel Freude bereiten. "Das Schönste ist immer wieder, die strahlenden Augen der Jungs zu sehen. Es ist gut, wenn Du im Leben von dem Guten, das Du erfahren hast, wieder etwas zurückgeben kannst", so Tobollik.

Ex-Nationalspieler, Vizeeuropameister 1992 und 336 Bundesligaspiele für die "Eintracht", Manfred Binz, gehört seit fünf Jahren der Eintracht-Fußball-Schule an. Nach seinem Karriereende im Jahr 2003 war er als Co-Trainer bei den Offenbacher Kickers (sieben Jahre) und FSV Frankfurt (zwei Jahre) tätig. Nach einer Achillessehnenverletzung kam er im Jahr 2014 zur Fußball-Schule. Dies sei zunächst allerdings nicht geplant gewesen, betonte Binz. Nachdem ihm Karl-Heinz Körbel die Fußball-Schule vorgestellt habe, sagte er aber zu. "Für mich war es bisher das Tollste, was ich erleben durfte!" Mit Kindern zu arbeiten mache ihm sehr viel Freude und er lernte so bislang schon viele Menschen kennen. Mein Lebensmotto ist: "Einmal mehr aufstehen als man hinfällt", erklärte Binz.

Der Vorsitzende des SV Schlierstadt, Mike Zöller, dankte den Organisatoren, Helfern und besonders der Fußball-Schule der Eintracht für die Durchführung des tollen Fußballcamps.

Zum krönenden Abschluss des Wochenendes liefen am Sonntagnachmittag, beim Verbandsspiel der Kreisliga, Schlierstadt gegen Mudau, die teilnehmenden jungen Kicker mit den Teams ein.