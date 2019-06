Buchen. (tra) Mit einer feierlichen Prozession beging die katholische Pfarrgemeinde St. Oswald am gestrigen Donnerstag, dem 60. Tag nach Ostern, das Fronleichnamsfest. Begleitet von vielen Gläubigen, dem Kirchenchor und der Stadtkapelle trug Dekan Johannes Balbach nach dem Gottesdienst den Leib Christi - die geweihte Hostie - in der Monstranz durch die Straßen der Buchener Innenstadt, die von den Anwohnern wieder sehr ansprechend mit Hausaltären und hellgrünen Birkenzweigen geschmückt wurden.

Für Katholiken ist Fronleichnam ein Fest der Zuversicht: Durch die Prozession zeigen die Gläubigen, dass Christus in den Straßen und Gassen der Städte und Dörfer gegenwärtig ist. Er ist somit auch präsent, wenn Menschen sich für eine bessere Welt einsetzen. Das zuversichtliche Ringen um eine bessere Welt war auch eines der Themen, die an den Stationen der Prozession aufgenommen wurden. An der Station an der Mariensäule stand das Thema "Gerechtigkeit" im Mittelpunkt. "Christus will, dass alle Menschen bekommen, was Recht ist", unterstrich Dekan Johannes Balbach.

Ursula Vaassen betonte, dass es Gottes Auftrag sei, sich für eine Welt einzusetzen, in der nicht das Recht des Stärkeren und der Waffen gelte. "Kriege sind nicht unvermeidbar und Frieden ist nicht unerreichbar. Gott will eine Welt, in der alle Frauen und Männer gleichberechtigt sind", sagte Vaassen.

Alle Menschen hätten, so Dekan Balbach, ein Recht auf Wohnraum, Nahrung, Wasser, medizinische Versorgung, Bildung und Arbeit. In den Fürbitten betete er dafür, dass die Menschheit es schafft, die Welt gerechter zu machen: "Lasst uns nicht ruhig werden, solange Menschen keinen Zugang zu Bildung und Arbeit haben, in Fabriken ausgebeutet werden oder Kranke vertröstet werden, statt medizinische Hilfe zu bekommen."