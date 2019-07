Amerikanische Besatzer und Flüchtlinge tummeln sich seit dem heutigen Freitag im Odenwälder Freilandmuseum. Die Darsteller des Studienkreises Militärgeschichte lassen für Besucher Samstag und Sonntag den ersten Sommer in Frieden nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg noch einmal aufleben. Bei großen und kleinen Aufeinandertreffen zwischen Dorfbewohnern, Soldaten und Flüchtlingen können sich Interessierte in diese Zeit entführen lassen oder im Gespräch mit den Akteuren viel Wissenswertes erfahren. Aufführungen gibt es am Samstag von 11 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis etwa 17 Uhr. Die Museumsgaststätte ist geöffnet. jam