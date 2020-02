Von Rüdiger Busch

Buchen. "So was kannsch lang suche: Wir sind stolz auf unser schönes Buche!" Was Bürgermeister Roland Burger kurz und prägnant in Reimform packte, erlebten die begeisterten Besucher der 9. Hallesitzung am Samstagabend mehr als vier Stunden lang hautnah. Als Sitzungspräsident Uwe Ristl die Akteure um kurz vor Mitternacht zum großen Finale auf die Bühne rief, hatte das Publikum eine stimmige Mischung aus gelungenen Premieren und gekonnt gefeierten Jubiläen, aus fetzigen Tänzen und humorvollen Bütt- und Gesangseinlagen erlebt. Kurzum: Eine Prunksitzung, wie sie sein soll!

Schwungvoll ging es gleich los, als die Huddelbätze die Halle stürmten und so den Weg frei machten für den Elferrat mit Blecker und die Traditionsfiguren und - Gruppen der Buchemer Faschenacht wie das Wagenrad, die Müller oder Härle und Fräle sowie die Teilnehmer des parallel stattfindenden Wertschaftstreibens. Klaus Matt (Hettemer Fregger) übermittelte die Grüße der Gastabordnungen.

Los ging es dann mit einer Premiere – und mit was für einer: Die Mädels der neuen Kinderschautanzgruppe des TSV wirbelten als Frösche und Enten über die Bühne. "Neues vom Teich" hieß das Motto ihres Aufritts, bei dem einfach alles stimmte: von den liebevoll gestalteten Kostümen über die Musik bis hin zum perfekt einstudierten Tanz. Ein "Hoch soll sie leben" war der Lohn für die Tänzerinnen und ihre Trainerinnen Sandy Menschner und Jessica Müller. Ein Hochfest an Anmut und Grazie bot das "Buchemer Männerballett" (Trainerin: Nadine Beuchert) mit ihrem Tanz "Himmel und Hölle": teuflisch gut und engelsgleich!

Die Gläser festhalten hieß es dann beim Auftritt des "Schnorre-Willy" (Lukas Schäfer), Das letzte Buchemer Original hat ein Problem: "Wo gehscht no, wenn’s nix koste därf?" In den Wirtschaften hat er Hausverbot, die meisten Vereine kommen auch nicht in Frage. Da bleibt ihm nur die "Narrhalla". Die hat aber eine Bedingung: Er muss die Bütt in der Hallesitzung übernehmen. Das sind wahrlich große Fußstapfen, doch mit seinem Riesen-Flachmann und seinem Wissen um Buche – vom Deckeneinsturz am BGB-Rohbau bis zum Wehklagen der Bauern über den Verlust ihrer besten Böden auf der Marienhöhe – legte er ein Debüt hin, das keine Wünsche offen ließ.

Flankiert von Horst Schlämmer begrüßten Bürgermeister Roland Burger und Landrat Dr. Achim Brötel im perfekten Versmaß die Narren. Während Burger die örtlichen Aufregerthemen (von der Marienhöhe bis zum Abriss in der Obergasse) kurz streifte, richtete der Landrat den Blick auf die Kreispolitik: Zum närrischen Treiben in Mosbach falle ihm partout nichts mehr ein. Zumindest während der närrischen Tage sei Buchen die Kreisstadt. Doch nicht nur das: Die Neustrukturierung der Kliniken habe einen positiven Nebeneffekt – "künftig gibt es von Dürn bis Mosbach nur noch kleene Buchemer!"

Der stellvertretende "Narrhalla"-Vorsitzende Uwe Ristl dankte am Ende der Sitzung allen Mitwirkenden und besonders der Stadtkapelle um "Maestro" Alexander Monsch, die den richtigen Ton traf, für Stimmung sorgte und nach der Sitzung noch ausdauernd zum Tanz aufspielte. Sein Dank galt dem Runden Tisch und hier ganz besonders Eva Herzmann für die Organisation, den unermüdlichen kleinen "Huddelbätzen", den Helfern von Technik, Requisite und dem Team der Familie Gutekunst für die Bewirtung. Eva Herzmann drehte den Spieß um und dankte Sitzungspräsident Uwe Ristl für die gekonnte Moderation. rüb

Mit Akkuratesse und Beweglichkeit glänzte die Juniorengarde der "Hettemer Fregger" (Trainerin: Celine Henk), ehe das neunköpfige "Wacherad" (Foto unten) unter der Leitung von Hubert Alois Kieser die großen und kleinen Missgeschicke und die Neuigkeiten aus der Stadt einmal mehr gekonnt in humorvolle Lieder verpackte – von den verspätet eingetroffenen Christbaumkugeln der Aktivgemeinschaft bis zum TV-Blackout eines Dildo-Produzenten aus dem Morretal, der auf die Frage nach seiner Herkunft so antwortete: "Aus Buchen bei Walldürn."

Seit 55 Jahren blicken die "Wartbergspatzen" von der Wartturmshöhe aus auf die Welt im Allgemeinen und auf Buche im Speziellen. Was sie und ihr musikalischer Leiter und Texter Michael Wüst diesmal boten, war absolut jubiläumswürdig. Zunächst bekam die große Politik ihr Fett weg: Von "Flinten-Uschi" über Andi Scheuer ("Ach die schöne Maut ham sie mir versaut") bis zur Kanzlerin. Köstlich auch der Dialog zwischen Öko Fritz und "Parshipper" Volker. Nach einer Reminiszenz an "Tierisch blöd gelaufen", einen Auftritt aus dem Jahr 1976, folgte als Höhepunkt eine "feucht-fröhliche Party in vier Akten": Die "Wartbergspatzen" nahmen die Meisterfeier der TSV-Handballer auf die Schippe, die im Hallenbad fortgesetzt wurde. Nur blöd, dass einer der Feiernden vergessen wurde und am nächsten Morgen erst von den Putzfrauen gefunden wurde ...

"Männer, haltet eure Frauen fest" – die Warnung von Uwe Ristl war durchaus gerechtfertigt, denn das Männerballett der "Heeschter Berkediebe" (Trainerinnen: Michaela Büchler und Diana Schwarz-Berberich") tanzte sich in die Herzen der Zuschauerinnen. Ihr tänzerischer Ritt durch die Woche eines Mannes begeisterte aber auch die Herren.

Als Tänzerinnen und Schauspielerinnen brillierten die Frauen vom Damenbund (oder umgekehrt) mit "Was aus ihrem Programm" (Leitung: Brigitte Röckel). Bekannte Hits vom "Knallroten Gummiboot" bis zum "Babysitter-Blues" wurden in passenden Kostümen und ausdrucksstarker Mimik gekonnt interpretiert. Eine mitreißende Nummer!

"Wisst ihr, wo die Kolpingfaschenacht ist?" Mit der Suche des Hausmeisters nach den Darstellern begann eine weitere Premiere: Die Kolpingsfamilie hatte ihre Generalprobe kurzerhand in die Stadthalle verlegt, nachdem der Wimpinasaal ja bekanntlich nicht zur Verfügung stand. Schnell wurde klar: Die Kolpings brauchen die große Bühne nicht zu scheuen.

Ihre Generalprobe wurde zum Loblied auf die Buchemer Faschenacht mit Charme, Witz und Gesang. Da war die Rede von Kaplan Donner und seinem denkwürdigen Besuch bei den Brötels, von einem kläffenden Bürgermeisterhund und vom Dauergeläut der Kirchenglocken bei einer Andacht – doch Rettung naht: "Blinky" weiß Abhilfe ... Kolping: Das war ganz großes Kino!

Unter dem Motto "Fabelhafte Welt" sorgte die Schautanzgruppe des TSC Walldürn (Trainerinnen: Lisa Englert, Milena Geiger und Jenny Kaiser) für das fetzige finale einer famosen Faschenachtssitzung.