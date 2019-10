Walldürn. (Sti) Carsharing ist ein zunehmender Trend, der es Kunden ermöglicht, ohne eigenes Fahrzeug flexibel unterwegs zu sein und an Mobilität nichts einzubüßen. Das spart nicht nur Geld für den Nutzer, sondern schont die Umwelt nachhaltig. Nun ist es in Walldürn möglich, das Angebot eines E-Carsharing-Services in Anspruch zu nehmen. Mit einem nachhaltigen Mobilitätsangebot ergänzt das rein elektrisch betriebene Carsharing den ÖPNV in Walldürn.

Die Stadtwerke Walldürn und das Calwer Startup-Unternehmen Deer kooperieren, um den Bürgern so die neue Mobilität der Zukunft näherzubringen. "Mit dem Start des Carsharings in Walldürn hält das Calwer Modellprojekt nun Einzug in Walldürn", freute sich Ricarda Becker, Bereichsleitung von Deer, bei der offiziellen Übergabe der Carsharingfahrzeuge an den Stadtwerke-Geschäftsführer Tobias Hagenmeyer und Bürgermeister Markus Günther.

Die Stadtwerke haben sich zudem entschieden, mehrere Ladesäulen zu installieren. "Im Rahmen der Klima- und Energiewende für Walldürn hat es uns begeistert, dass wir neben der in Kürze zugänglichen öffentlichen Ladeinfrastruktur am Parkplatz Schloss nun auch noch ein nachhaltig angetriebenes Carsharing-System für die Bürgerinnen und Bürger dazugewinnen", zeigte sich Günther begeistert.

Die Registrierung und Nutzung für die zwei Fahrzeuge mit bis zu 300 Kilometer Reichweite ist dabei transparent und einfach. Über eine App oder einen RFID-Chip können die Nutzer flexibel das Fahrzeug für ihre Fahrten nutzen und so umweltschonend die Region erkunden.

Abholstation und Abgabestation bilden die Ladestationen im Parkhaus Schloss in der Burgstraße. Hier werden die Fahrzeuge nach Ende der Buchung für die nächste Fahrt vollgeladen. Buchungen selbst sind via App, Buchungsportal und telefonisch beim Kundenservice möglich. Damit rundet das neue Carsharing das Nachhaltigkeitsprogramm der Stadt und der Stadtwerke zusätzlich ab und bietet einen Mehrwert für die Bevölkerung. Ein weiterer Vorteil dieses Zusatzangebots ist, dass der Kunde sein individuelles Mobilitätsangebot nutzen kann, wie er es braucht, und so eine umweltfreundliche, nachhaltige Flexibilität erfährt.

Eine Informationsveranstaltung gibt es am Donnerstag, 17. Oktober, ab 15 Uhr direkt vor Ort am Standort der E-Fahrzeuge im Parkhaus Schloss. Interessierten Bürgern wird dabei alles rund um das neue E-Carsharing erklärt. Außerdem erhält die Bevölkerung die Möglichkeit, sich direkt für die Nutzung dieses Mobilitätskonzepts zu registrieren. Eine weitere Veranstaltung ist für Mittwoch, 18. Dezember, ebenfalls ab 15 Uhr im Parkhaus Schloss geplant.

Info: Allgemeine Informationen zur Buchung, zur Registrierung und zu den Fahrzeugen erhalten Interessierte hier, per E-Mail (carsharing@deer-mobility.de), unter Tel. 07051/1300-120 sowie bei den Stadtwerken im Kundenservicebüro.