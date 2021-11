Osterburken. (jm) Seit einigen Wochen wird in Kreisen der ehemaligen "Caribic"-Gänger gemunkelt und diskutiert, ob es wohl heuer wieder zu einem "Caribic"-Revival kommen wird. Das große Interesse nach dem Ausfall im vergangenen Jahr war unverkennbar, und so wurde beim Verein "Help! Sommermärchen-Team" aufgrund der sich etwas entspannenden Situation auch die Planung in Angriff genommen, wobei man für Ende November eine Neuauflage plante. Doch von diesem Plan musste man sich nun verabschieden.

Nach bisher optimistischem und vielversprechendem Verlauf der Vorbereitungen musste sich der Verein in Abstimmung mit der Stadtverwaltung und der Gastgeberfamilie Seibold aufgrund der aktuellen und unberechenbaren Entwicklung schweren Herzens dazu durchringen, das Vorhaben zunächst erneut zu verschieben.

Es ist jedoch fest geplant, das vertagte Revival, auf das man sich gerade in dem Baulanddorf Schlierstadt besonders gefreut hat, im nächsten Jahr zu realisieren, sobald sich die Corona-Lage entspannt und ein erneuter Anlauf sinnvoll erscheint.

Jedenfalls haben die Organisatoren die Vision, die Revival-Serie baldmöglichst fortzusetzen. Die Verantwortlichen um die "Help"-Kinderhilfe haben jedenfalls die große Erwartung, ihr Engagement für die vielfältig ausgelegte Hilfe auf der Basis der "Caribic"-Revivals möglichst bald wieder aufnehmen und wie gewohnt weiterführen zu können.

Dieses Mal hätte die "Elterninitiative Würzburg", die als Selbsthilfeeinrichtung Eltern bzw. Familien krebskranker Kinder vielseitig unterstützt und auch schon zahlreichen Familien im hiesigen Raum in schwierigen Situationen zur Seite stand, unterstützt werden sollen.

Und diese Unterstützung möchte man baldmöglichst fortführen. Man möchte nächstes Jahr endlich wieder Finanzmittel für Maßnahmen in der Kinderhilfe generieren, genauso wie aus den bisherigen drei Events bereits verschiedene Projekte der Kinderhilfe im Volumen von rund 50.000 Euro nachhaltig unterstützt wurden und damit viel Gutes auf diesem Sektor getan werden konnte. Und dies möchte der Verein auf alle Fälle nach der zweijährigen Corona-Zwangspause fortsetzen.