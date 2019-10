Dicht an dicht saßen die Strickfreundinnen - und auch der ein oder andere Strickfreund - am 29. September auf dem Höpfinger Festplatz. Nun ist es offiziell: Höpfingen hat sich damit den deutschen Strickrekord gesichert. Die Urkunde links belegt es schwarz auf weiß. Foto: Rüdiger Busch

Höpfingen. (rüb) Seit Montag ist es amtlich: Höpfingen darf sich "Deutschlands Strickhauptstadt" nennen! Auf der Homepage des Rekordinstituts für Deutschland (RID) ist die frohe Botschaft nachzulesen: "Strick, strick, hurra - Höpfingen holt Rekord!". Das RID hat nach umfangreicher Prüfung der eingereichten Unterlagen, mit denen der Rekordversuch vom "Quetschefescht"-Sonntag dokumentiert wurde, grünes Licht gegeben: Alle 466 Teilnehmer wurden anerkannt. Der bisherige in Memmingen aufgestellte Rekord von 189 Personen, die gemeinsam 30 Minuten lang stricken, ist damit Geschichte. Die bisherige Bestmarke wurde mehr als verdoppelt.

"Lange und dunkle Herbstabende lassen sich allein und mit Strickzeug bewaffnet gut auf dem Sofa verbringen. Was aber, wenn sich viele Strickbegeisterte bei schönem Wetter zusammentun? Dann mutiert das beschauliche Handarbeitshobby zum sportlichen Gemeinschaftsrekord. So geschehen im badischen Höpfingen", schreibt das Rekordinstitut auf seiner Homepage, auf der sich auch mehrere Fotos des Rekordversuchs finden.

Es war ein imposantes Bild, das sich dem Betrachter am 29. September vor der Obst- und Festhalle bot: Sage und schreibe 466 Frauen, Kinder - und auch eine knappe Handvoll Männer - waren dem Aufruf des Heimatvereins gefolgt und hatten sich zum gemeinsamen Stricken versammelt.

Aus 58 Ortschaften zwischen Heilbronn und Miltenberg waren die zwischen 6 und 85 Jahre alten Teilnehmer angereist. Höpfinger Grundschüler hatten sogar eigens für den großen Tag Stricken gelernt.

Wegen des angekündigten Regens hatte Bürgermeister Adalbert Hauck, gleichzeitig Vorsitzender des Heimatvereins, den Startschuss kurzerhand um 14 Minuten vorverlegt. Trotz des kühlen Windes glühten die Stricknadeln sodann 30 Minuten lang. Jung und Alt strickten gemeinsam für den Rekord. Ganz vorne in der ersten Reihe saßen Ideengeberin Maria Böhrer und ihre Mitstreiterinnen von der Spinnstube. Zum Glück hatte Petrus ein Einsehen mit den fleißigen Strickern: Erst nach Abschluss des Rekords setzte der Regen ein!

Nun steht fest: Höpfingen hat den Deutschlandrekord ins Trockene gebracht! Denn allein die Teilnehmerzahl war noch kein Garant für den Rekord. Daneben mussten weitere Bedingungen erfüllt werden. So waren nur kurze Pausen erlaubt, ansonsten musste für die Dauer von 30 Minuten konzentriert an den Strickstücken gearbeitet werden. Am Rekordnachmittag waren zahlreiche Ordnungskräfte auf dem Festplatz im Einsatz, um das Arbeiten zu beobachten und zu bezeugen. Mit Erfolg: Der deutsche Rekord gehört Höpfingen!

Übrigens: Der Weltrekord liegt bei 3083 Personen, die 2012 gemeinsam in London gestrickt haben. Das wäre doch ein schönes Ziel. Aber passen 3084 Menschen auf den Höpfinger Festplatz?

Info: Weil alle Strickenden gemeinsam mit dem Heimatverein den Weltrekord erzielt haben, können sich die Teilnehmer auf der RID-Homepage eine personalisierte Urkunde herunterladen und anschließend ausdrucken.