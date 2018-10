Buchen. (mb) Das katholische Dekanat Mosbach-Buchen feiert sein zehnjähriges Bestehen am Samstag, 13. Oktober, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche "St. Oswald" sowie mit einer Andacht am Nachmittag. Als Hauptzelebrant für den Gottesdienst gewann man den früheren Erzbischof Dr. Robert Zollitsch.

"Die Vereinigung stieß nicht auf gegenseitige Liebe", erinnert sich Dekan Johannes Balbach an die Gründung des neuen Dekanats Mosbach-Buchen mit Wirkung zum 1. Januar 2008. "Das war ein holpriger Start." Das Dekanat war aus einer Fusion der bisherigen Dekanate Buchen und Mosbach entstanden.

Es umfasst zehn Seelsorgeeinheiten mit 53 Pfarreien. In ihm wirken 20 aktive Priester, vier hauptamtliche und zwölf ehrenamtliche Diakone, 14 Gemeindereferentinnen und -Referenten und zwei Pastoralreferenten. Diese sind für die Seelsorge von rund 73.000 Katholiken zwischen Eberbach und Herbolzheim sowie zwischen Hardheim und Haßmersheim zuständig. Damit gehört das Dekanat Mosbach-Buchen flächenmäßig zu einem der größten in der Erzdiözese Freiburg.

Dekan Johannes Balbach, Dekanatsratsvorsitzende Elisabeth Hell und Dekanatsreferent Christian Richter. Foto: M. Bernhard

In der Organisation der katholischen Kirche stellen die Dekanate eine Art mittlere Verwaltungsebene dar. Sie stellen den Austausch zwischen Erzbistum und Seelsorgeeinheiten sicher. Alle fünf Jahre unterstützt der Dekan gemeinsam mit dem Dekanatsreferenten die Seelsorgeeinheiten mit sogenannten "Visitationen" bei der Arbeit. "Unterstützen, fördern, begleiten, vernetzen", nennen Dekan Balbach und Dekanatsreferent Richter die Hauptaufgaben des Dekanats.

Im Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre erinnert sich Dekan Johannes Balbach besonders gern an das dreitägige Dekanatsfest im Jahr 2011. Der damalige Erzbischof Robert Zollitsch kam zu Besuch nach Buchen. Und man gründete einen Kinderhilfsfonds, der bedürftige Kinder im Neckar-Odenwald-Kreis fördert.

Dekanatsreferent Christian Richter weist im Gespräch mit der RNZ auf viele Arbeitskreise und Treffen hin, bei denen sich Haupt- und Ehrenamtliche der Seelsorgeeinheiten miteinander austauschen. Beispielsweise vernetzen sich die Chorleiter von Kirchenchören im sogenannten "Dekanatschorverband". Für den Festgottesdienst hat man auf dieser Ebene einen Projektchor gebildet mit Sängerinnen und Sängern aus verschiedenen Seelsorgeeinheiten.

Ein weiteres Beispiel ist die Einrichtung eines "Trauertischs": Hier treffen sich Verantwortliche in der Trauerarbeit aus den Seelsorgeeinheiten zum Austausch.

Elisabeth Hell, Dekanatsratsvorsitzende, weist auf die Bedeutung des Dekanatsrats hin. Dieses Laiengremium besteht aus 33 Mitgliedern. Es versteht sich als Vertretung aller Katholiken im Dekanat. Es berät und unterstützt den Dekan und die Gremien des Dekanats bei den pastoralen Aufgaben. Außerdem ist es in die Vermögensverwaltung eingebunden.

Besonders stolz sind Johannes Balbach, Christian Richter und Elisabeth Hell darauf, über die mitgliederstärkste Gemeinschaft der KFD (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) innerhalb der Erzdiözese in ihrem Dekanat zu verfügen. Und auch in der Jugendarbeit sei man sehr gut aufgestellt mit Ministranten, Pfadfindern, Katholischer Jugend sowie Kinder- und Jugendchören. Auch der Wohlfahrtsverband "Caritas" nehme im Dekanat eine wichtige Rolle in der sozialen Arbeit ein.

Das zehnjährige Bestehen feiert das Dekanat am Samstag, 13. Oktober, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der katholischen Stadtkirche "St. Oswald" in Buchen. Diesen gestaltet ein Projektchor mit Sängerinnen und Sängern aus verschiedenen Seelsorgeeinheiten musikalisch. Dr. Robert Zollitsch wird die Predigt halten. Anschließend findet für geladene Gäste ein Festakt im Wimpinasaal statt. Den liturgischen Abschluss für alle Gläubigen bildet eine Andacht um 15.30 Uhr in der Kirche "St. Oswald".