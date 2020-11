Seit einer Influenza im Februar 2019 strengen Anja Bischoff-Cesario körperliche und kognitive Belastungen so sehr an, dass sie ans Bett gefesselt ist. Aus der Influenza entwickelte sich bei ihr das Chronische Fatigue-Syndrom. Foto: Jana Schnetz

Osterburken. (jasch) Anja Bischoff-Cesario liebt Städtetrips über alles. Mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern hat sie schon viele davon gemacht. Die 40-Jährige unternahm gerne Radtouren, ging immer unter Leute oder half im Fastnachtsverein mit, bis eine Krankheit sie nahezu dauerhaft ans Bett fesselte. Seit knapp einem Jahr weiß Anja, dass sie an ME/CFS leidet – eine dieser Krankheiten, die die Forscher vor große Rätsel stellen. Für ME/CFS (auch Chronisches Fatigue-Syndrom genannt) gibt es keine Therapiemöglichkeiten. Die Symptome sind zahlreich und entstehen im Zusammenspiel mit mehreren Faktoren. Im Interview mit der RNZ berichtet Anja, wie es ist, mit einer Krankheit zu leben, die keiner kennt. Sie wünscht sich vor allem, dass mehr für die Erforschung von ME/CFS in Europa getan wird.

Was ist ME/CFS für eine Erkrankung?

Die Erkrankung ist eine Dysregulation des autonomen Nervensystems, des Immunsystems und auf zellulärer Ebene. Ich habe zum Beispiel Herzrasen, starke Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen und ein ständiges Grippegefühl. Jegliche kognitive und körperliche Belastung verschlimmert alle meine Symptome. Das kann für mich schon der Gang zur Toilette sein. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich, man ist eben ein bisschen müde. Das sind wir alle mal. Ich dachte, man kann das gut therapieren.

Wie kam ME/CFS bei Ihnen zustande?

Im Februar 2019 hatte ich eine Influenza. Das wurde im Abstrich nachgewiesen. Nach drei Wochen bin ich wieder arbeiten gegangen, aber das Gefühl, krank zu sein, ist nicht mehr weggegangen. Ich habe mich durch den Tag gequält und musste mich nach der Arbeit zwei bis drei Stunden hinlegen. Man fühlt sich, als wäre man einen Marathon gelaufen, hätte drei Flaschen Wein getrunken und immer noch sehr hohes Fieber.

Hintergrund > Was bedeutet die Abkürzung ME/CFS? Myalgische Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome oder auch Chronisches Fatigue-Syndrom genannt. > Was ist das? Eine chronische [+] Lesen Sie mehr > Was bedeutet die Abkürzung ME/CFS? Myalgische Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome oder auch Chronisches Fatigue-Syndrom genannt. > Was ist das? Eine chronische Multisystemerkrankung, die das Nerven- und Immunsystem sowie den Energiestoffwechsel betrifft und bis zur kompletten Pflegebedürftigkeit führen kann. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte ME/CFS bereits 1969 als neurologische Erkrankung ein. Unter anderem lösen virale Infektionen im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie genetische Disposition und Stress das Syndrom aus. > Welche Symptome ruft die Erkrankung hervor? Ein Leitsymptom ist die andauernde geistige und körperliche Erschöpfung schon nach geringer Anstrengung, auch unter Post Exertional Neuroimmune Exhaustion (PENE) bekannt. Weitere Symptome sind starke Kopf- und Muskelschmerzen, Lymphknotenschwellung und neurologische Störungen. > Wie viele sind an ME/CFS erkrankt? Schätzungen gehen von weltweit etwa 17 Millionen Erkrankten aus. In Deutschland sind circa 300.000, davon 40.000 Kinder und Jugendliche, betroffen. > Wie ist der aktuelle Stand zur Forschung in Europa? In der klinischen Diagnostik gibt es für ME/CFS bislang keinen spezifischen Test. Das Europäische Parlament verabschiedete im Sommer die erste Resolution zu ME/CFS für mehr biomedizinische Forschung der Erkrankung. Vorausgegangen war eine erfolgreiche EU-Petition. Sie richtet ihre Forderungen sowohl an die Europäische Kommission als auch an die EU-Mitgliedsstaaten. Begleitet wird die Resolution von einem offenen Brief von über 100 Wissenschaftlern und den vier Patientenorganisationen von ME/CFS. > Wie ist der Forschungsstand in Deutschland? Auf ME/CFS angepasste Therapien und Behandlungsmöglichkeiten gibt es keine. Das Fatigue-Zentrum der Charité Universitätsmedizin Berlin und die Uniklinik in München sind die einzigen Fatigue-Einrichtungen in Deutschland. Sie helfen Patienten und Ärzten bei der Diagnostik und Therapie und versuchen, die Ursachen zu erforschen. CFS ist als eigenständige und komplexe Erkrankung von einer Ermüdung als Begleitsymptom abzugrenzen. jasch

Wie sah der weitere Weg bis zur Diagnose aus?

Diesen Zustand habe ich fast ein halbes Jahr mit wiederkehrenden Infekten und Fieber durchgezogen und Medikation gegen die Schmerzen bekommen. Ich dachte, es ist etwas Psychosomatisches oder Rheuma, bis im November letzten Jahres ein kompletter Zusammenbruch kam, und ich von heute auf morgen nicht mehr aufstehen konnte. Irgendwann war ich bei einem Rheumatologen in Würzburg, der mich gefragt hat, ob ich vom Chronischen Fatigue-Syndrom gehört hätte. Es gäbe für die Erkrankung keine Anlaufstellen in Deutschland und ich solle mich mit meiner Hausärztin kurzschließen. Er wünschte mir ganz viel Glück.

Wie haben sie nach dieser Diagnose weitergemacht?

Mir wurde eine multimodale Schmerztherapie empfohlen. Ich war optimistisch, dass die Bewegungsübungen helfen, aber das war fatal. Als der Lockdown kam, musste ich mit der Therapie aufhören. Das war für mich eigentlich gut.

Sie sagen, dass die Bewegung ihren Zustand verschlimmert hat – gibt es andere Therapien und Einrichtungen, die Ihnen besser helfen?

Man muss sich quasi selber helfen. Seit 1969 ist die Erkrankung bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelistet. Im Ausland gibt es viele Studien dazu, aber es gibt keine Behandlungen. Ich selbst bin im Selbsthilfeverein Fatigatio. Die Charité hat ein spezielles Fatigue-Zentrum eingerichtet. Die Immunologin Dr. Carmen Scheibenbogen, Professorin an der Charité, forscht daran. Und dann gibt es noch die Uniklinik in München, die speziell Kindern und Jugendlichen mit ME/CFS hilft.

Erhoffen Sie sich von der Erforschung von Covid-19 auch mehr Erkenntnisse über ME/CFS?

Am Anfang spricht man von der post-viralen Fatigue, die man behandeln kann. Hätte mich irgendein Arzt darauf angesprochen, hätte ich etwas dagegen getan. Dr. Scheibebogen schrieb kürzlich, dass Virus-Epidemien besonders häufig in Verbindung mit ME/CFS auftauchen. Daraufhin deutet auch die Dublin-Studie über Covid-19. Ich denke, das ist eine unglaubliche Chance. Es muss Geld für Forschung investiert werden. Ich wünsche mir sehr, dass den Menschen geholfen wird, die jetzt an der post-viralen Fatigue leiden.

Gibt es auch bessere Phasen bei Ihrer Erkrankung?

Es gibt Phasen, in denen ich ein bisschen nach draußen kann, aber man geht schnell über seine Belastungsgrenzen hinaus. CFS wird häufig mit Depression verglichen, dabei haben wir einen unwahrscheinlichen Willen. Wohingegen Depressive eher Antriebsschwäche haben.

Ist es Ihnen auch schon passiert, dass die Erkrankung verharmlost wird nach dem Motto "Sie können, aber wollen nicht"?

Ja, das passiert. Leider ist das Krankheitsbild in Deutschland gänzlich unbekannt, sodass man schnell stigmatisiert wird und falsche Therapien erhält, die einem zusätzlich schaden. Dabei habe ich unterschätzt, dass ich pflegebedürftig werde. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf, in einen Modus zu kommen, wenigstens ein bisschen am Leben teilhaben zu können.

Wie geht Ihr Bekannten- und Familienkreis damit um?

Meine Familie unterstützt mich bei allem. Natürlich fragen Freunde mal nach, aber dann muss man zugeben, dass der Gesundheitszustand unverändert ist. Man verschwindet Stück für Stück. Ich würde gerne Freunde einladen, habe aber die körperliche Kraft nicht. Meine engen Freunde stehen mir weiterhin zur Seite und ihr Leben geht auch weiter. Ich freue mich, wenn sie etwas machen, und mag nicht wegen meiner Erkrankung bemitleidet werden. Ablenkung ist schön und wichtig.

Info: Weiteres gibt es etwa bei der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS oder der Lost-Voices-Stiftung.