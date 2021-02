Bad Mergentheim. (ckbm) Die Medizinische Klinik 2 im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim hat einen neuen Chefarzt. Am Montag, 1. Februar, hat Professor Werner J. Heinz die Leitung der Abteilung übernommen und folgt damit auf Professor Christoph Dietrich. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Professor Heinz einen versierten und hochqualifizierten Chefarzt für diese wichtige Position im Caritas-Krankenhaus gewinnen konnten", freut sich BBT-Regionalleiter Thomas Wigant.

Mit Heinz kommt ein umfangreich im Gebiet der Inneren Medizin erfahrener Facharzt ins Caritas-Krankenhaus. Nach dem Abschluss des Medizinstudiums an der Universität Würzburg begann er seine Ausbildung zum Internisten zunächst in der Kardiologie am Juliusspital in Würzburg. Anschließend war er zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter intensiv in der Forschung am Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg tätig. Im März 2000 wechselte er als Assistenzarzt in die Medizinische Klinik und Poliklinik der Universität Würzburg und setzte dort seine Facharztausbildung in der Inneren Medizin fort, die er 2005 abschloss. Seit 2008 arbeitete er als Oberarzt in der Medizinischen Klinik und Poliklinik II der Universitätsklinik Würzburg und spezialisierte sich hier vor allem auf die Hämatologie und internistische Onkologie (Behandlung von Krebserkrankungen) sowie die Infektiologie.

Von 2015 bis 2017 übernahm er zusätzlich im Rahmen einer Kooperation die Aufgabe als Leiter der Hämatologie/Onkologie am Klinikum Ansbach und baute dort die Abteilung und das Onkologische Zentrum mit auf. Im Januar 2018 wechselte er als Leiter der Hämatologie und Onkologie und des Onkologischen Zentrums an das Klinikum Weiden. Zuletzt war er dort zusätzlich als Leiter der Infektiologie u. a. für die Betreuung der Corona-Patienten tätig. Prof. Dr. Heinz ist Facharzt für Innere Medizin, Infektiologie, Hämatologie und Onkologie.

Sein bisheriger Werdegang ist geprägt von einer engen Verknüpfung von ärztlicher Tätigkeit und wissenschaftlicher Forschung. Der Schwerpunkt seiner Studien liegt dabei auf der Prävention, Diagnostik und Therapie von Infektionen bei hämatologischen und onkologischen Patienten. Dadurch verfügt er über umfangreiche Erfahrung bei der Diagnostik und Therapie von infektiologischen Komplikationen bei Krebspatienten und war an der Etablierung neuer Therapien in der Onkologie beteiligt. Hier hat er an einer Vielzahl von nationalen und internationalen Leitlinien mitgearbeitet.

Im Wechsel als Chefarzt ans Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim sieht er vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. "Die Versorgung von onkologischen Patienten im Caritas-Krankenhaus ist mit den zertifizierten onkologischen Zentren schon heute sehr gut aufgestellt. Die Behandlung von Krebspatienten wird in Zukunft angesichts der steigenden Lebenserwartung allerdings weiter zunehmen und an Bedeutung gewinnen." Hier wolle er gemeinsam mit den Kollegen die hämatologische und onkologische Versorgung weiter ausbauen. Die Medizinische Klinik 2 biete darüber hinaus ein breites medizinisches Spektrum mit guten, etablierten Strukturen. "Dies gut in die Zukunft zu führen, weiterzuentwickeln und voranzubringen – dazu will ich meinen Teil beitragen. Denn Medizin ist Teamarbeit, die nur dann gut funktioniert, wenn das Team gemeinsam in die gleiche Richtung steuert", betont der 53-Jährige.

Wichtig ist ihm dabei die enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Allgemein- und Fachärzten der Region. "Gerade in der Inneren Medizin und speziell in der Onkologie ist die gemeinsame Versorgung der Patienten durch Klinik- und Hausärzte entscheidend für den Behandlungserfolg." Er bedauert dabei die aktuellen Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie. "Das macht es leider schwieriger, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen persönlich kennenzulernen." Dies werde er baldmöglichst nachholen und in der Zwischenzeit andere Möglichkeiten des Austauschs suchen.

Zugleich ist ihm die Aus- und Weiterbildung jüngerer Kollegen ein großes Anliegen. Mit seiner Weiterbildungsbefugnis für Innere Medizin, Infektiologie sowie Hämatologie und Onkologie verstärkt und ergänzt er das breite Weiterbildungsspektrum für Assistenzärzte am Caritas-Krankenhaus.

Mit dem Wechsel von der Oberpfalz ins Taubertal ist für den gebürtigen Würzburger zugleich die Rückkehr in seine Heimatregion verbunden. Mit seiner Frau und den beiden Töchtern will er seinen Lebensmittelpunkt baldmöglichst wieder in die Region verlegen.