Gerichtstetten. (ww) Windenergie kann durchaus begeistern, wie sich am Sonntag an der Baustelle einer Windkraftanlage des Bürgerwindparks Gerichtstetten Eins GmbH & Co. KG im Gebiet Meisenbrunnen zeigte. Zahlreiche Interessierte waren der Einladung von Mitinitiator und Geschäftsführer Harald Schmieg gefolgt, um sich auf der Baustelle selbst ein Bild vor Ort zu machen.

Rotorblattaufbau am Windpark Gerichtstetten - Die Fotogalerie





























Sowohl Harald Schmieg als auch Vertreter des Anlagenherstellers, der Firma Enercon, standen Rede und Antwort. Dabei wurde erneut deutlich, dass die Initiatoren des Bürgerwindparks in Gerichtstetten um größtmögliche Transparenz und Offenheit bemüht sind. Vor Ort zeigten sich die riesigen Dimensionen der Anlagen und auch alle Fragen zum Aufbau und zur Technik wurden verständlich beantwortet.