Ravenstein. (F) Ralf Killian aus Oberwittstadt hat sich für das Amt des Bürgermeisters bei der am 1. Dezember in Ravenstein stattfindenden Bürgermeisterwahl beworben. Sein Motto lautet: "Aus Ravenstein für Ravenstein". Wie er im Gespräch mit der RNZ betonte, bringe er als Ravensteiner Bürger mit langjähriger Erfahrung im kommunalen Bereich das notwendige Rüstzeug mit, ein solches Amt ausüben zu können.

Für die Stadt sei eine offene, ehrliche und unabhängige Zusammenarbeit mit den Gemeinde- und Ortschaftsräten, Kirchen, Vereinen und Organisationen für ihn von herausragender Bedeutung. Es bedürfe eines Bürgermeisters mit menschlicher Kompetenz, Sachverstand und Durchsetzungsvermögen. Jemand, so Killian weiter, der die Bürgerinnen und Bürger anhört, sie einbindet und sich mit viel praktischer Erfahrung objektiv für die Belange der Stadt und all ihrer Stadtteile einsetzt. Killian betont, dass er als parteiunabhängiger Kandidat antrete. Er nehme gerne die Herausforderung an, mit Herz und Verstand zusammen mit den Bürgern und der Verwaltung die Stadt Ravenstein erfolgreich weiterzuentwickeln. Seit er seine Bewerbung im Rathaus abgegeben hat, habe er bereits viele Gespräche mit u.a. Ravensteiner Vereinen, Gruppen und Ortschaftsräten geführt, um zu wissen, wo die Probleme liegen.

Der 53-jährige Killian hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit seiner Partnerin in seinem Heimatort. Seit 1966 ist er Sachgebietsleiter Wasserwirtschaft im Umweltschutzamt des Landratsamtes Main Tauber. Sein beruflicher Weg dorthin führte ihn über die Ausbildung zum Bautechniker in der Wasserwirtschaftsverwaltung, sowie im mittleren und gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst. Seine ersten beruflichen Tätigkeiten waren von 1984 bis 1988 beim Wasserwirtschaftsamt Heidelberg, dann von 1988 bis 1995 bei der Außenstelle in Buchen. Nach einer kurzen Phase in der Gewässerdirektion Neckar - Bereich Künzelsau - ist er nunmehr seit 1996, also über 20 Jahre, im Landratsamt Tauberbischofsheim tätig.

Killian ist nicht nur ein Mann der "Wasserwirtschaft", er kennt sich als Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Ortsflurneuordnung Ober- und Unterwittstadt auch bestens in Sachen Verwaltung, Bürgerbeteiligung und Kommunikation aus.

Seine Ziele für eine neue Stadt Ravenstein hat er bereits klar definiert. Dazu gehören Menschlichkeit gegenüber den Bürgern, ein stets offenes Rathaus und ein kooperativer, kommunikativer und ehrlicher Bürgermeister zu sein. Gemeinsamkeit ist ihm ebenfalls sehr wichtig wie auch die Umsetzung der Daseinsvorsorge und die Erhaltung der schönen Natur und Landschaft. Ein wichtiger Faktor für ihn ist auch eine lebendige Kommunikation mit den Vereinen und den ehrenamtlich Tätigen sowie das Engagement für die Wirtschaft, Gewerbe und Landwirtschaft. Seine Arbeit als eventuell neuer Bürgermeister möchte er zukunftsorientiert gestalten, denn es stehe in der Stadt viel Neues an, das mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln entwickelt werden kann, wobei die Nachhaltigkeit entsprechend zu berücksichtigen sei. Er sei hoch motiviert seine Ziele anzugehen, denn hier in seiner Stadt fühle er sich wohl, das sei seine Heimat, sagte Killian, die ihm besonders am Herzen liege.

Auf dem Land aufgewachsen begeistert ihn der eigene Garten, das Arbeiten im Wald, die Mitgliedschaften in der Freiwilligen Feuerwehr und in den Vereinen, die Vorstandstätigkeiten in den beiden Flurbereinigungsverfahren Ortslagen Oberwittstadt/Unterwittstadt sowie der Generalwildwegeplan, wobei die Erhaltung der heimischen Landwirtschaft, Infrastruktur und die Belebung der Ortskerne nicht vernachlässigt werden dürfen. Er wolle sich, wie er unterstrich, auch für eine zukunftsweisende Ausstattung und Erhaltung von öffentlichen Einrichtungen, insbesondere von Kindergärten und Schulen, sowie die Unterstützung und Erhaltung von Einrichtungen des täglichen Lebens stark machen. Die Landwirtschaft und die ansässigen Gewerbebetriebe bezeichnete Killian für Ravenstein und die gesamte Region als einen wichtigen Bestandteil, der auch für ein lebendiges Miteinander in den Vereinen und das große ehrenamtliche Engagement in den Vereinen eintritt. Das ehrenamtliche Engagement braucht auch die Unterstützung der Stadt, sagt der Vereinsmensch Killian. Viele Jahre war er Mitglied im Gemeinderat der Stadt Ravenstein, Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Osterburken und Mitglied im Abwasserzweckverband Jagst-Kessach. Von 1997 bis 2005 Abteilungskommandant der Feuerwehr Oberwittstadt, 2005 bis 2012 Gesamtkommandant der Feuerwehr Ravenstein.

Zudem ist er TG-Vorsitzender in der Ortsflurbereinigung und Generalwildwegeplan. Er ist weiter Mitglied in mehreren Vereinen und in der CDU.

Ralf Killians Werbeflyer wird in Kürze erscheinen, die Homepage ralf-killian.de. ist zwischenzeitlich online und die Termine für die Vorstellungstermine stehen bereits fest. Derzeit nutzt Killian seinen Jahresurlaub, um mit vielen Bürgern der Stadt ins Gespräch zu kommen, denn Ravenstein sei für ihn Heimat, die mit Leben erfüllt werden soll, in dem Gemeinschaft gelebt, in dem jeder verstanden und gehört und ein neuer Stil gegenüber der Bevölkerung kommuniziert werden soll. Dafür wolle er sich als unabhängiger Kandidat bei der bevorstehenden Bürgermeisterwahl einsetzen.

Wie am Montag aus dem Rathaus zu hören war, liegen derzeit drei Bewerbungen vor. Amtsinhaber Hans-Peter von Thenen hatte bereits am Jahreswechsel erklärt, dass er wieder kandidieren werde. Daneben hat sich noch Ulrike Quoos aus Osterburken beworben.

Die Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl endet am 4. November. Die Wahl findet am Sonntag, 1. Dezember, statt, eine eventuell notwendige Nachwahl, zwei Wochen später am 15. Dezember.