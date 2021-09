Osterburken. (joc/ahn) Am Samstag war der offizielle Start für die Abgabe von Bewerbungen zur Wahl des Osterburkener Bürgermeisters. Wie Hauptamtsleiter Julian Schneider gestern auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung erklärte, hat gleich am ersten Tag Amtsinhaber Jürgen Galm seine Bewerbung in den Briefkasten der Stadtverwaltung eingeworfen. Eine weitere Bewerbung liege bislang nicht vor, so Schneider.

Der 60-jährige Galm ist bereits seit dem Jahr 2006 Bürgermeister der Römerstadt.

Jürgen Galm hatte bereits am 27. Juli im Gemeinderat erklärt, dass er für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Er betonte, dass ihm die Arbeit in Osterburken viel Freude bereite, und verwies darauf, dass man gemeinsam bereits vieles auf den Weg gebracht habe. Zuletzt waren das u. a. der Ersatzneubau für die Realschule, die Sanierung der gemeinsamen Gruppenkläranlage in Roigheim und Baugebiete in der Gesamtstadt Osterburken.

"Es gibt trotz dieser Erfolge aber noch viele große Aufgaben, die vor uns liegen", unterstrich Galm gestern im Gespräch mit der RNZ. Dabei nannte er stellvertretend die Großprojekte Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Osterburken und die Ortsdurchfahrt Schlierstadt.

Die Bewerbungsfrist für die Osterburkener Bürgermeisterwahl endet am Montag, 8. November, um 18 Uhr. Die Wahl selbst findet dann am Sonntag, 5. Dezember, statt.