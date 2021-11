Osterburken. (pm) Am Sonntag, 5. Dezember, findet in Osterburken die Bürgermeisterwahl statt. Hierzu findet am Donnerstag, 25. November, ab 19 Uhr in der Baulandhalle eine öffentliche Veranstaltung statt, bei der sich die Kandidaten vorstellen und Fragen beantworten werden. Es besteht während der gesamten Dauer der Kandidatenvorstellung die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes. Coronabedingt ist die Anzahl der Sitzplätze begrenzt.

Für die öffentliche Kandidatenvorstellung können noch bis Mittwoch, 24. November, 12 Uhr, Fragen eingereicht werden. Diese Fragen können per Mail an martin.bruemmer@osterburken.de oder schriftlich in einem verschlossenen Kuvert mit der Aufschrift "Kandidatenvorstellung, Martin Brümmer" im Rathaus abgegeben werden.

Die Fragen müssen unter Nennung des eigenen Namens und Wohnortes kurz und klar formuliert sein, dürfen keine Statements oder Beleidigungen enthalten und deren Inhalte müssen sich auf ein die Stadt Osterburken und ihre Stadtteile betreffendes Thema beziehen. Es muss außerdem das Einverständnis zur Nennung des Namens abgegeben werden (für den Fall, dass die Frage in der Veranstaltung vorgelesen wird) und angegeben werden, an welchen Bewerber sich die Frage richtet oder diese für beide Bewerber bestimmt ist.

Die per Mail oder Post eingereichten Fragen werden durch den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses Martin Brümmer auf Zulässigkeit geprüft, in einem verschlossenen Behälter gesammelt und bei der Veranstaltung vom Moderator einzeln gezogen. Es wird immer abwechselnd eine Frage aus dem Saal und eine zuvor eingereichte Frage gestellt und beantwortet.

Ebenso können noch Sitzplätze für die Baulandhalle reserviert werden bis Mittwoch, 24. November, 12 Uhr unter Tel. 06291/401-0 oder per E-Mail an info@osterburken.de. Auch Auswärtige können sich melden. Sie würden, falls noch Plätze frei wären, in einer zweiten Runde gegebenenfalls per Los berücksichtigt.

Die Veranstaltung wird auch als Livestream übertragen.