Hardheim. (RNZ) Holger Nickert ist der zweite Bewerber für das Bürgermeisteramt in Hardheim. Der gebürtige Hardheimer wohnt zwar seit 1989 nicht mehr in Hardheim und aktuell in Wertheim, hat aber nach eigenen Angaben nie den Bezug zu seinem Heimatort verloren und wartet regelmäßig auf der Homepage der Gemeinde das aktuelle Amts- und Mitteilungsblatt ab, um dieses zu lesen.

Er hat Betriebswirtschaftslehre mit den Vertiefungsfächern betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Revisions- und Treuhandwesen und öffentliches Recht an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann studiert. Im Februar 1999 wurde er zum Steuerberater und im Februar 2003 zum Wirtschaftsprüfer bestellt. Seit April 2004 ist er als selbständiger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater tätig.

Durch seine Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr in Hardheim hat er, wie er selbst sagt, noch immer Kontakt, vor allem auch mit den Freunden in der französischen Partnergemeinde, wo er immer noch regelmäßig zu Gast ist.

"Auch durch den Handballsport – zunächst als Jugendspieler, dann Schiedsrichter und 13 Jahre als Präsident des Badischen Handball-Verbandes sowie nun in der Mitarbeit für das Jugendkonzept – bin ich immer noch in Hardheim verwurzelt", betont der 55-Jährige.

Die Aufgabe des Bürgermeisters in der schönen Erftalgemeinde bezeichnet Nickert als eine interessante Aufgabe, der er sich gerne stellen würde – "auf dem Weg, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern".