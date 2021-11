Buchen. (rüb) Seit Dienstagabend, 18 Uhr, steht es fest: Um das Amt des Buchener Stadtoberhauptes werden bei der Bürgermeisterwahl am 28. November drei Kandidaten konkurrieren. Zu den drei bekannten Bewerbern Roland Burger, Felix Pflüger und Peter Bühler ist am Dienstag kein weiterer hinzugekommen.

Roland Burger. Foto: rüb (2), Jonathan Kirchgeßner

Als Amtsinhaber geht Roland Burger (59, CDU) ins Rennen. Der gebürtige Buchener, der zuvor seit 1991 die Geschicke der Stadt Osterburken gelenkt hatte, wurde 2006 als Nachfolger von Dr. Achim Brötel zum Buchener Bürgermeister gewählt. 2014 wurde er zum ersten Mal wiedergewählt. Nun strebt er eine dritte Amtszeit an: "Es ist mein Ziel, unsere erfolgreiche Arbeit für Buchen in guter Partnerschaft mit Ihnen allen fortzusetzen", sagte Burger bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur vor dem Gemeinderat.

Felix Pflüger. Fotos: rüb (2), Jonathan Kirchgeßner

Zweiter Bewerber ist der 27-jährige Felix Pflüger, ebenfalls ein gebürtiger Buchener, der inzwischen in Marburg lebt. Zuvor war er sechs Jahre lang Mitglied des Buchener Gemeinderats. Er hat Umweltwissenschaften studiert und arbeitet für einen Wasserwirtschaftsverband. "Buchen braucht frischen Wind", hat er im Interview mit der RNZ betont. Seine Intention: "Ich möchte den Buchenern die Möglichkeit einer echten Wahl bieten", sagte Pflüger.

Dritter im Rennen ist Peter Bühler. Der 42-Jährige arbeitet als Fachkraft für Lagerlogistik und ist Kreisvorsitzender der Satirepartei "Die Partei".

Peter Bühler. Fotos: rüb (2), Jonathan Kirchgeßner

Gewählt wird am 28. November. Ein eventuell notwendiger zweiter Wahlgang ist für den 12. Dezember angesetzt. Die Wahlbenachrichtigungen zur Bürgermeisterwahl werden den Wahlberechtigten bis spätestens 7. November zugestellt. Zur Beantragung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen ist der Antragsvordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung zu verwenden.

Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen können auch in elektronischer Form über ein Erfassungsformular auf der Homepage der Stadt beantragt werden. Hierzu werden die Daten auf der Wahlbenachrichtigung benötigt. Über einen Link auf der Startseite gelangt man in die Wahlrubrik. Alternativ ist der Wahlscheinantrag auch mit einem Mobilgerät über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung aufrufbar. Auch eine formlose Beantragung per E-Mail an buergerbuero@buchen.de ist möglich. In diesem Fall sind die persönlichen Daten (Familienname, Vorname, Geburtsdatum und vollständige Wohnanschrift) mitzuteilen. Aufgrund der Corona-Pandemie soll eine persönliche Antragstellung nur in dringenden Fällen erfolgen.

Anlässlich der Wahl des Bürgermeisters findet am heutigen Mittwoch um 18 Uhr im Bürgersaal des Alten Rathauses in Buchen eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt. Bei der Sitzung werden die Bewerbungen zur Wahl des Bürgermeisters am 28. November und die Beschlussfassung über die Zulassung der Bewerbungen geprüft. Zu der Sitzung hat jeder Interessierte Zutritt. Die Ausgabe/Versendung der Briefwahlunterlagen erfolgt voraussichtlich ab 8. November.

Info: Bei Fragen erteilt das Bürgerbüro, Tel. 06281/31-105, weitere Auskünfte.