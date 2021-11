So könnte das neue Ausstellungsgebäude an der Tropfsteinhöhle aussehen. Foto: Stadt Buchen

Odenwald/Tauber. (pm) Alle vier eingereichten Projekte konnten in der Sitzung des Auswahlgremiums der lokalen Aktionsgruppe Badisch-Franken überzeugen und den positiven Beschluss erhalten. "Aufgrund limitierter Fördermittel im zweiten Aufruf der Leader-Übergangsverordnung haben die EU-Fördermittel aber leider nicht für alle Anträge gereicht", stellte Vorsitzender Alfred Beetz beim Verkünden des Ergebnisses der Bewertung des Auswahlausschusses fest. Die Förderung sicherten sich letztendlich zwei Projekte. Die Zahl der bisher beschlossenen Projekte steigt dadurch auf 63 an.

Die zwei Projekte überzeugten den Auswahlausschuss mit Hinblick auf die Ziele des regionalen Entwicklungskonzepts und können nun vorbehaltlich der Bewilligung des Regierungspräsidiums mit der finanziellen Unterstützung des Förderprogramms rechnen. Die Zuschusssumme der geförderten Projekte umfasst insgesamt rund 280.000 Euro und verursacht eine Gesamtinvestitionssumme von rund 785.000 Euro in der Region.

Das Foto zeigt den Entwurf des Tanz- und Trainingszentrums der FG „Fideler Aff“. Foto: FG „Fideler Aff“

Die Stadt Buchen kann sich über eine Förderung für den Bau eines barrierefreien Ausstellungsgebäudes an der Tropfsteinhöhle in Eberstadt freuen. Das Vorhaben überzeugte durch die Einbindung von jungen Ehrenamtlichen und die Schaffung einer kostenlosen Attraktion für Einheimische und Touristen. Künftig werden die Besucher in der High-Tech-Ausstellung 240 Millionen Jahre zurückversetzt und durch 3D-Animationen deckenhohe Schachtelhalme und Dinosaurier bewundern können. Durch dieses Projekt bleiben wertvolle Fossilienfunde aus der Buchener Region für die Nachwelt erhalten.

Auch der Antrag des Vereins "Fideler Aff" in Walldürn fand positiven Anklang. Der Verein möchte ein Tanz- und Trainingszentrum für alle bauen. Zukünftig werden interne wie externe Gruppen vom barrierefreien Gebäude profitieren, das mit verspiegelten und mobilen Wänden perfekte Trainingsbedingungen für große und kleine Gruppen bieten wird. Zudem sollen die Räumlichkeiten kostenfrei für Feierlichkeiten und als Treffpunkt für Jugendliche genutzt werden können. Die Multifunktionalität sowie die bereits fest zugesagten Kooperationen waren weitere Punkte, die zum Erfolg des Antrags führten.

Die nächste Möglichkeit, Projektanträge einzureichen, wird voraussichtlich zeitnah erfolgen. "Interessierte sollten sich bereits jetzt bei der Leader-Geschäftsstelle melden", so Beetz. Nähere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben.

Direkt im Anschluss an die Auswahlausschusssitzung fand die Mitgliederversammlung der Regionalentwicklung Badisch-Franken statt. Auf der Tagesordnung standen die Wahlen der Auswahlausschuss- sowie der Vorstandsmitglieder. In der Vorstandschaft kam es unter anderem zu personellen Veränderungen. Ursula Mühleck, Dezernentin im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, wurde einstimmig in den Vorstand gewählt.

Der Vorsitz des Vereins bleibt weiterhin für die Dauer von zwei Jahren bei Alfred Beetz und seiner Stellvertreterin Petra Jouaux. Nach den Wahlen richtete der Vorsitzende Beetz Dankesworte an die Anwesenden. "Als Multiplikatoren des Leader-Gedankens haben Sie eine wichtige Funktion in der erfolgreichen Umsetzung unseres regionalen Entwicklungskonzepts. Für Ihr ehrenamtliches Engagement danke ich Ihnen auch im Namen des Vorstands und der Leader-Geschäftsstelle", so Beetz.

Im weiteren Verlauf der Sitzung informierte das Regionalmanagement über das vergangene Geschäftsjahr und zeigte die aktuellen Projektfortschritte in der Region auf. Zudem war auch die Bewerbung für die neue Förderperiode 2023 bis 2027 Thema der Sitzung. Leader Badisch-Franken möchte wieder Leader-Region werden und arbeitet aktuell ein regionales Entwicklungskonzept aus. Grundlage sind die im November startenden digitalen Workshops. "Hier kann jeder mitmachen", so Beetz abschließend. Termine und nähere Informationen gibt es bei Katharina Soff (katharina.soff@main-tauber-kreis.de) und Sabine Keller (sabine.keller@neckar-odenwald-kreis.de).

Info: www.leader-badisch-franken.de