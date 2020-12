Das Team des Debeka-Servicebüros in Mosbach mit Organisationsleiter Stefan Müller (4. v. l.) an der Spitze hat 2000 Euro für die RNZ-Weihnachtsaktion gespendet. Foto: Jörn Ludwig

Buchen/Mosbach. (rüb) Geteilte Freude ist bekanntlich doppelte Freude: Dieses Motto haben sich Organisationsleiter Stefan Müller und sein Team vom Debeka-Servicebüro in Mosbach zu Herzen genommen. Anlässlich eines doppelten Jubiläums kam so die stolze Summe von 2000 Euro für die RNZ-Weihnachtsaktion zusammen, die Müller am Mittwoch auch im Namen seiner Kollegen an die RNZ-Redaktionsleiter Heiko Schattauer (Mosbach) und Rüdiger Busch (Buchen) überreichte.

Am 1. Mai 1995 – also vor 25 Jahren – eröffnete das Versicherungsunternehmen sein Büro in der Mosbacher Hauptstraße. Doch nicht nur das Büro, sondern auch der heutige Organisationsleiter Stefan Müller kann in diesem Jahr ein Jubiläum feiern: Auch er begann 1995 bei der Debeka.

"Aus diesem Anlass wollte ich einen Betrag für einen guten Zweck spenden", berichtet Müller. Die Frage, wen er mit der Spende bedenken soll, war schnell beantwortet, als er in der Rhein-Neckar-Zeitung einen Artikel über die Weihnachtsaktion las. Auch bei seinen Kollegen kam die Idee gut an: Sie beteiligten sich ebenfalls, so dass insgesamt 2000 Euro an die Aktion fließen.

"Sie können sicher sein: Wir sorgen dafür, dass das Geld direkt bei den Bedürftigen ankommt", betonte Heiko Schattauer und verwies auf die segensreiche Zusammenarbeit mit Caritas, Diakonie und dem Landratsamt. Der Gedanke, Hilfe vor Ort zu leisten, fällt auf fruchtbaren Boden, wie Rüdiger Busch deutlich machte: Bislang wurden in diesem Jahr bereits 60.062 Euro für die RNZ-Weihnachtsaktion gespendet.

Die Corona-Pandemie hat also keinen negativen Einfluss auf die Spendenfreudigkeit der Bürger – im Gegenteil: "Wir sind bislang zum Glück nicht von der Krise getroffen, und deshalb möchten wir auch etwas zurückgeben", betonte Stefan Müller.

Info: Spendenkonto: RNZ-Weihnachtsaktion für den Neckar-Odenwald-Kreis, IBAN: DE58.6745.0048.0004. 3723 97, BIC: SOLADES1MOS, Sparkasse Neckartal-Odenwald.