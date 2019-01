Buchen/Limbach-Laudenberg. (Wd) Es war ein denkbar trauriger Schulanfang am Montagmorgen im Technischen Gymnasium Buchen, denn die gesamte Schulfamilie gedachte in der Aula in einer spontanen Trauerfeier des am Samstag im Alter von 64 Jahren völlig überraschend verstorbenen Abteilungsleiters, Studiendirektor Alfons Pföhler. Er hatte am Samstag vor der Aufführung des Laientheaters in Wagenschwend eine tödliche Herzattacke erlitten.

Der Schulleiter der Zentralgewerbeschule Buchen, Konrad Trabold, betonte in der schulinternen Trauerfeier, dass es allen schwer falle, diesen Verlust zu verstehen und zu akzeptieren, dass Alfons Pföhler mitten aus der Schulgemeinschaft gerissen wurde. Es sei ein unfassbares Ereignis für alle, die ihn gekannt haben. Noch im September 2018 habe er sein 40. Dienstjubiläum gefeiert. Am Ende dieses Schuljahres hätte er in den Ruhestand gehen können.

Alfons Pföhler wurde 1954 geboren und ist 64 Jahre alt geworden. Schon im 14. Lebensjahr begann er eine Werkzeugmacherausbildung bei der Firma Scheuermann und Heilig. Nach dem Besuch des Technischen Gymnasiums in Mosbach hat er 1977 das Studium des Diplom-Gewerbelehrers an der Universität in Stuttgart aufgenommen. Studienschwerpunkte waren die Fächer Fertigungstechnik und Fahrzeugtechnik.

Im September 1983 sei Alfons als junger Lehrer an die ZGB gekommen und habe mit vollem Engagement sowohl seinen Unterricht als auch seine organisatorischen Aufgaben für die Schule wahrgenommen, so Konrad Trabold.

Alfons Pföhler sei mit Leib und Seele Lehrer gewesen, der in erster Linie die Schüler fördern wollte, gerade auch mit ihren jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen, die sie mitbrachten, damit sie sowohl fachlich als auch in ihrer Persönlichkeit gefördert wurden.

Eine der größten Herausforderungen kam speziell im Schuljahr 2002/03 auf ihn zu, als an der ZGB das Technische Gymnasium eingerichtet wurde. Alfons Pföhler wurde als "Vater des Technischen Gymnasiums" bezeichnet. Er war organisatorisch für den Aufbau und die Betreuung dieser neuen Schulart verantwortlich.

"In all den Jahren hat er das Technische Gymnasium in Buchen zu einem Markenzeichen im Landkreis gemacht. Bis zuletzt sei er dafür eingetreten, dass das TG attraktiv für junge Menschen ist und sie zu einem erfolgreichen Schulabschluss geführt werden", so ZGB-Schulleiter Trabold. Neben dem TG gehöre auch das zur Fachhochschulreife führende Berufskolleg (1BKFHT) und das insgesamt zweijährige Berufskolleg mit dualer Verzahnung zur Abteilung.

Privat verfasste Alfons Pföhler gerne Gedichte in der hiesigen Mundart und trug sie gekonnt vor. Er spielte in Theaterstücken mit, trat immer wieder bei Fastnachtsveranstaltungen in verschiedenen Rollen auf. In Sketchen konnte er Personen treffend charakterisieren und war hierfür an der Schule und im Umkreis seines Wohnortes Laudenberg weithin bekannt. Auch seine Leidenschaft für das Fußballspiel, bei dem er sich auch als Trainer engagiert hatte, waren Markenzeichen von ihm.

Alfons Pföhler hinterlässt Ehefrau und drei erwachsene Kinder. Das erste Seelenamt mit anschließender Beerdigung findet am Freitag, 11. Januar, um 13.30 Uhr in Laudenberg statt.