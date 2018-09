Buchen. (Wd) Es ist ein sehr in die Jahre gekommenes, jedoch stadtbildprägendes Gebäude in der Vorstadtstraße 28, das nach gründlicher Sanierung aus dem Dornröschenschlaf erweckt und dann als schmuckes Gästehaus des Hotel-Restaurants "Reichsadler" mit neuem Leben erfüllt werden soll. Am Montagabend wurde dem Gemeinderat der Bauantrag zur Sanierung und Nutzungsänderung des bestehenden Gebäudes in Anwesenheit des Bauherren Christian Reinhardt erläutert.

Die Maßnahme wird in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde vollzogen. Für das Vorhaben gab es im Gemeinderat ausschließlich Lob. Das Gremium nahm die detaillierten Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis, da die bauordnungsrechtliche Genehmigung zwischenzeitlich schon erteilt worden ist.

Bürgermeister Roland Burger sah zudem mit der Schaffung weiterer Gästezimmer eine gewisse Entspannung, denn im Laufe der Jahre sind in Buchen und in den Stadtteilen Zimmer verloren gegangen. Am Gebäude gebe es nur wenige Stellplätze, aber in unmittelbarer Umgebung seien ausreichend Parkplätze vorhanden, sodass man den Übernachtungsgästen Parkkarten der Stadt aushändigen könne. Das wird über einen Ablösevertrag mit der Stadt realisiert.

Christian Reinhardt, Inhaber des Hotel-Restaurant "Reichsadler", ist schon im Frühjahr 2016 an die Stadt als Sanierungsbehörde mit der Absicht herangetreten, das Anwesen in der Vorstadtstraße zu erwerben und als Gästehaus zu sanieren und in den bestehenden Hotel- und Restaurantbetrieb zu integrieren. Die Stadtverwaltung hat dieses Vorhaben stets unterstützt. Das Gebäude befindet sich im Sanierungsgebiet "Historische Altstadt" und ist außerdem als Kulturdenkmal ausgewiesen. Vor diesem Hintergrund fanden Gesprächstermine mit der Stadtverwaltung statt. Außerdem wurden Vororttermine mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Karlsruhe sowie mehrere Behördentermine mit der Unteren Baurechtsbehörde und mehreren Fachbehörden des Landratsamts durchgeführt.

Bei der Umnutzung zum Gästehaus erfolgt nun eine umfassende Modernisierungs- und Instandsetzung. Dabei werden funktionale Einheiten für die künftige Gästehausnutzung geschaffen, Bäder eingebaut, zeitgemäße Grundrisse und innere Erschließungen geschaffen, Wärmedämmungsarbeiten sowie Elektro- und Sanitärinstallationsarbeiten durchgeführt, zeitgemäße Beheizungsmöglichkeiten eingebaut, bestehende Barrieren beseitigt und die Gebäudehülle wird stadtbild- und denkmalgerecht gestaltet. Nach Abschluss der Maßnahmen werden ca. 18 moderne Gästezimmer (Einzel- und Doppelzimmer) in diesem Gästehaus des Hotel-Restaurants "Reichsadler" im Herzen der Altstadt zur Verfügung stehen.