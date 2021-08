Die Spender und die Helfer nach der Beladung des letzten Sattelzuges. Am Donnerstag fuhren vier Lkw in Richtung Bad Münstereifel. Foto: Walter Jaufmann

Buchen-Götzingen. (jm) "Bemerkenswerte Solidarität" und "Überwältigende Hilfsbereitschaft im Katastrophenfall!": So erfreulich positiv kann der Verein "Help! Sommermärchen-Team" die Reaktion auf seinen Aufruf zur Not- und Futterhilfe für die von der großen Flut betroffenen Menschen und Tiere im Raum Bad Münstereifel beschreiben. Nach der spontanen Ersthilfe für die Familie einer aus Götzingen stammenden Frau ergaben sich Kontakte zu ebenfalls vom Hochwasser massiv betroffenen Kindergärten und Pferdehöfen.

Aufgrund der erschütternden Beobachtungen einer ersten Götzinger Helfergruppe vor Ort zu den gewaltigen Flutschäden und deren Folgen, die nicht zuletzt gerade auch Landwirte durch die von den Wassermassen vernichteten Futtervorräte und Ernten zu verzeichnen hatten, entwickelte sich bei hiesigen Landwirten eine große Solidarität.

So konnten, nachdem die nicht unerheblichen organisatorischen und logistischen Herausforderungen gemeistert waren, am Donnerstag vier Sattelzüge und ein Kleintransporter als Futterhilfe-Konvoi vom Bauland ins Ahrtal starten – mit über 160 Rundballen bzw. Quadern Heu an Bord, überwiegend aus dem für Pferde besonders geeigneten ersten Schnitt.

Ein Sattelzug steuerte direkt den besonders schwer betroffenen Reiterhof Vongerichten in Bad Münstereifel an, die anderen drei hatten das Gut Krämer in Erkelenz-Zülpich zum Ziel, übrigens der Wohnort des Sängers Heino. Das Gut Krämer hatte sich zur kurzfristigen Lagerung des Futters bereit erklärt. Von dort erfolgt mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr die Verteilung der Ballen an betroffene Reiterhöfe und Landwirte, so dass die Hilfe dann auch gezielt schnell und direkt dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird.

Insgesamt 18 Landwirte aus dem Bauland und dem Odenwald waren dankenswerterweise spontan zur Futterspende bereit: Frank Filsinger, Andreas Heffner, Burkhard Heffner, Thilo Jaufmann, Erhard Stieber (alle Götzingen), Herbert Linsler, Richard Schäfer, Christoph Linsler (alle Rinschheim), Bernhard Mackert (Hettingen), Streichelzoo Grammlich (Eberstadt), Herbert Kieser (Buchen), Michael Schmitt (Osterburken), Lukas Haas (Bronnacker), Roland Arnold (Waldhausen), Jens Weißmann (Hornbach), Sebastian Deuser (Hopfengarten), Holger Stich (Oberneudorf) und Bernd Lauer (Altheim). Eine Grünkern-Spende für Geschädigte steuerte Armin Mechler (Altheim) ergänzend bei.

Zum Abschluss der Sammel- und Verladeaktion waren die Futterspender und alle Aktions-Helfer zu einem stärkenden Imbiss auf dem Hof von Andreas und Sascha Heffner (Götzingen) eingeladen – zu einer deftigen und schmackhaften Bauländer-Grünkernsuppe, kredenzt durch die Metzgerei Herkert (Altheim) und den Getränkevertrieb Holderbach (Götzingen). Ihnen allen übermitteln die Organisatoren der Futterbrücke ins Ahrtal ganz herzlichen Dank der Empfänger der Heuspenden. Dank galt natürlich genauso der Lyma Unternehmensberatung GmbH (Bödigheim) und der Spedition Richter (Auerbach), die durch die Übernahme der Hilfstransporte eine Solidaritätsaktion dieses Umfangs überhaupt erst möglich machten.

Dem Verein "Help! Sommermärchen-Team" ist es nach dem erfolgreichen Abschluss der mit großer Dankbarkeit im Flutgebiet entgegengenommenen Unterstützung ein echtes Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass man diese Hilfsaktion nur dank der breiten Unterstützung realisieren konnte. Dank galt da-her neben den das Heu spendenden Landwirten auch den unterstützenden Sponsoren des Vereins sowie den hauptverantwortlichen Organisatoren Wilfried Fischer, Sascha Heffner und Tim Holderbach für ihren engagierten Einsatz.

Mit den vorab schon erbrachten finanziellen Hilfen für die geschädigte Familie und die betroffenen Kindergärten sowie jetzt der Futterspende konnte im Rahmen dieser Spontanaktion eine beachtliche Unterstützung im Volumen von über 12.000 Euro generiert werden.