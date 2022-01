So sah es am Montag am Sportplatz in Hettingen aus: Während für die Kleidersäcke im vollen Container kein Platz mehr war, gehören alte Matratzen auf den Sperrmüll. Sie können beispielsweise auf die Deponie Sansenhecken gebracht werden. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Die Zeit zwischen den Jahren nutzen viele Menschen zum Ausmisten, was sich – leider – auch immer wieder an wilden Müllablagerungen im Wald oder an den Altglascontainern ablesen lässt. Kurz nach Weihnachten entsorgten beispielsweise im Wald bei Mudau Unbekannte zahlreiche alte Fenster. Und in Hettingen stapelten sich Anfang der Woche rund um die Altkleidercontainer am Sportplatz Plastiksäcke mit Kleidern und alte Matratzen – doch immerhin handelte es sich dabei größtenteils um textile Abfälle, für die in den vollen Containern wohl einfach kein Platz mehr war.

Der Stadt Buchen ist die Problematik bekannt: "Nach unserer Vermutung kommen über Weihnachten und Neujahr zwei Faktoren zusammen – die Leute haben mehr Zeit zum Ausräumen. Und die Container werden über die Feiertage wohl seltener geleert." Ein höheres Aufkommen und seltenere Leerungen: Dann ergibt sich gleich ein unschönes Bild.

Wie Fachbereichsleiterin Simone Schölch von der Stadtverwaltung auf RNZ-Anfrage mitteilte, verzeichnete die Stadt im vergangenen Jahr rund 40 Fälle von wilden Müllablagerungen. "Unser Bauhof bringt den Unrat dann auf die Deponie." Für die Müllsünden einzelner haftet also die Allgemeinheit.

Dabei ist es wirklich kein Hexenwerk, seinen Abfall korrekt zu entsorgen. Die Kreislaufwirtschaftsgesellschaft bietet auf ihrer Homepage (www.awn-online.de), aber auch telefonisch (06281/906-13) Hilfestellung bei allen Fragen rund um die Entsorgung. Wer also den Keller oder den Speicher entrümpeln möchte, der muss – weder zwischen den Jahren noch das ganze Jahr über – auf seinem alten Krempel sitzen bleiben oder den Müll wild entsorgen. Wer sich an die Regeln hält, kann sich nicht nur über eine erfolgreiche Entrümpelung freuen, sondern hat zudem das gute Gefühl, seinen Abfall "richtig" entsorgt zu haben.