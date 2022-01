Wie soll der Nachwuchs heißen? Diese Fragen haben viele Eltern in der Region so beantwortet: Lea, Leonie, Marie, Leon oder Paul. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Leon und Leonie haben gute Chancen, dass sie in einigen Jahren gemeinsam die Schulbank drücken: Die beiden Vornamen zählten im vergangenen Jahr in der Region zu den beliebtesten Vornamen. Aber auch Lea, Marie und Paul stehen bei den Eltern im Odenwald und im Bauland hoch im Kurs. Ebenfalls im Trend sind, wie schon im Vorjahr, kurze Vornamen. Das belegt ein Blick in die Statistik des Buchener Standesamtes. Bei den dort im Jahr 2021 beurkundeten 819 Neugeborenen (Vorjahr: 683) haben sich Vornamen mit einer oder zwei Silben durchgesetzt.

Die Zahlen aus dem Buchener Rathaus besitzen eine Aussagekraft, die weit über die Stadtgrenzen hinausreicht, denn dort werden in der Regel alle Geburten der Entbindungsstation des örtlichen Krankenhauses erfasst. Und dort erblicken nach der Schließung der Mosbacher Geburtsabteilung im April 2020 die meisten Babys aus dem Neckar-Odenwald-Kreis das Licht der Welt. Aber auch Eltern aus den angrenzenden Landkreisen Miltenberg, Main-Tauber oder Hohenlohe entscheiden sich immer häufiger für eine Entbindung in Buchen, sodass auch die Namen dieser Kinder Eingang in die Buchener Vornamen-Statistik finden.

Aus Buchen und den Stadtteilen stammen 123 der Neugeborenen (15 Prozent). Bei 97 Prozent der insgesamt 819 neuen Erdenbürger gaben die Mütter den Namen des Vaters an. 52 Prozent der Babys waren weiblich, 48 Prozent männlich. 75 Prozent der Mütter waren verheiratet, der Rest nicht. Bei 18 Prozent der Babys hatte die Mutter keinen deutschen Pass.

565 Babys haben nur einen Vornamen, 242 haben einen zweiten Vornamen erhalten, elf haben drei und eines sogar vier. Die Rangliste der zweiten Vornamen wird dominiert von Marie (7) und Maria (6) sowie Karl (4) und Christian (3).

Hintergrund Mädchen - Jungen 1. Lea (11) - Leon (9) 2. Leonie (11) - Paul (9) 3. Marie(11) - Noah (8) 4. Emma (10) - Emil (7) 5. Lina (9) - Hannes (7) 6. Ella (7) - Liam (7) 7. Frieda (7) - Linus (6) 8. Leni (7) - Ben (5) 9. Lia (7) - Henry (5) 10. Mia (7) - Jonas (5) Datengrundlage sind die 820 im Standesamt Buchen registrierten Geburten 2021

Bei den Erstnamen konnte von den Vorjahressiegern Lea, Mia und Ben nur Lea ihren Spitzenplatz verteidigen. Bei den Mädchen liegt das Namenstrio Lea, Leonie und Marie ganz vorne. Nur knapp geschlagen wurde Emma, ein Name, der schon im 18. Jahrhundert in Deutschland sehr beliebt war und der nun eine Renaissance erlebt. Zehnmal nannten Eltern in der Region im vergangenen Jahr ihr neugeborenes Mädchen so. Ebenfalls traditionell klingen Frieda (7), Johanna (5) oder Paula (3). Aber auch Namen wie Gretel, Lieselotte oder Magdalena sind nicht in der Versenkung verschwunden, sondern werden von Eltern wiederentdeckt – eine schöne Entwicklung.

Bei den Jungs ist Vorjahressieger Ben etwas abgerutscht. Leon und Paul heißen hier aktuell die beliebtesten Vornamen in der Region. Noch stärker als bei den Mädchen ist bei den Buben eine Rückbesinnung auf alte Namen erkennbar. Ob Emil (7), Anton (4) oder Benedikt (3): In der Rangliste tauchen zahlreiche traditionelle Namen auf, die gar nicht verstaubt oder altmodisch klingen, sondern altvertraut.

Dass man in der Region nicht jedem Trend hinterläuft, zeigt der Blick auf die beliebtesten Vornamen in ganz Deutschland: Hier waren Emilia und Matteo nämlich 2021 am beliebtesten. Im Buchener Standesamt landeten die beiden Namen aber nur im weiteren Verfolgerfeld: Fünfmal wählten Eltern den Namen Emilia, bei Matheo und Matteo waren es jeweils dreimal.

Immer häufiger tauchen in der Liste exotisch klingende Namen wie Jano, Kuzey, Timofei oder Yokabed (alles Jungen) beziehungsweise Hadia, Khowaiilah, Ylvie oder Zeynep (Mädchen) auf – die Globalisierung macht auch vor dem Standesamt nicht Halt.

Apropos Standesamt: Nicht nur Geburten werden dort beurkundet, sondern auch Sterbefälle. 362 Namen umfasst das Sterberegister, davon wohnten 175 in Buchen und den Stadtteilen. Vergleicht man diesen Wert mit der Geburtenzahl, dann wird deutlich, dass Buchen 2021 ein deutliches Geburtendefizit hatte. Dass die Einwohnerzahl im abgelaufenen Jahr trotzdem gestiegen ist, liegt daran, dass deutlich mehr Menschen hergezogen sind als weggezogen.

Auch Eheschließungen werden im Standesamt beurkundet – 2021 waren es 85 an der Zahl. In 75 Prozent der Fälle war es eine Premiere, das heißt, dass jeweils beide Vermählte ledig waren. Bei einer Hochzeit waren beide Partner weiblich, eine Ehe unter Männern wurde 2021 in Buchen nicht geschlossen. Bei 79 Prozent der Eheschließungen waren beide Partner Deutsche, bei 17 Prozent hatte einer der beiden Eheschließenden eine ausländische Staatsangehörigkeit, bei 4 Prozent beide.

In den meisten Fällen nimmt nach wie vor die Frau den Nachnamen des Mannes an (91 %). Nur bei zwei Prozent der Hochzeiten verzichteten die Ehepartner auf einen gemeinsamen Familiennamen.