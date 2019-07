Buchen. (DS) "Glaube nicht, dass eine kleine Gruppe von Menschen nicht fähig wäre die Welt zu verändern! In Wahrheit sind sie die Einzigen, die es immer wieder geschafft haben." Unter diesem Motto lud die Namaste Nepal sAG, Schülerfirma der Abt-Bessel Realschule zum zweiten mal zum Nepallauf in die historische Buchener Altstadt (die RNZ berichtete).

Ein buntes Meer aus Gebetsfahnen schmückte am vergangenen Freitag die Buchener Altstadt. Die Namaste Nepal sAG, Schülerfirma der Abt-Bessel Realschule veranstaltete zum zweiten Mal den Buchener Nepallauf. Nach einem alten nepalesischen Glauben sollen die Wünsche und Gebete, die auf die bunten Fahnen geschrieben sind vom Wind in die Welt getragen werden. Dies zeigte offensichtlich Wirkung, denn bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen kamen 530 Läufer, die gemeinsam die stolze Spendensumme von 20.001, 80 Euro erreichten. Von 8 bis 20 Uhr konnten Läufer auf der 425 Meter langen Strecke Runden für den guten Zweck drehen und so ihre Sponsoren zur Kasse bitten. Sponsor konnte jeder sein. So wurden sie unterstützt von Firmen, Eltern, Nachbarn oder ganz spontan von Zuschauern.

Lehrer Daniel Schäfer erklärte, dass sie natürlich jeden Euro gut gebrauchen können, die eigentliche Sensation sei jedoch, zu sehen, wie sich an diesem Tag vier Generationen gemeinsam für andere Menschen in einem der ärmsten Länder der Welt engagieren. So waren aus einer Familie die Enkel mit ihrem Kindergarten und ihrer Schule, die Mütter mit Kinderwagen und der Großvater mit Rollator mit seiner Tagespflegegruppe gelaufen. Das waren Bilder, die unter die Haut gingen. Das gemeinsame Laufen, egal wie jung oder alt, egal ob fit oder nicht und das Gefühl, in einer kleinen Gruppe, die Welt ein Stückchen besser zu machen, beflügelten an diesem Tage viele.

So liefen am Vormittag Schüler der ABR, der Hettinger Grundschule und der Wimpina-Grundschule und mischten sich auf der Strecke unter 51 Kinder des Kindergartens "Regenbogen" und die Läufer der Diakonie Buchen und Wertheim, die mit Rollstuhl und sich an den Händen haltend unermüdlich Runden drehten. Später liefen noch Kinder des Kindergartens St. Rochus, Schüler der Zentralgewerbeschule und der Helene-Weber-Schule, die Initiative "Herz statt Hetze", sowie Gruppen von verschiedenen Unternehmen, Vereinen und auch Zuschauer, die sich spontan mitreißen ließen und sich noch schnell gegenseitig sponsorten.

Die Eltern, freiwillige Helfer und die Schüler der Schülerfirma sorgten sich liebevoll um die Läufer und versorgten sie mit Wassermelonen, Bananen, Äpfeln, gespendeten Müsliriegeln und viel Wasser. Mit kühlenden Schwämmen und einem Wassernebel zur Abkühlung wurde der Hitze getrotzt. Das Rote Kreuz sicherte die medizinische Versorgung und Jonas Link und sein Team kümmerten sich ehrenamtlich um die Technik. Zeitweise waren 25 Zähler notwendig, die hoch konzentriert jede einzelne Runde der Läufer notierten.

Den Schülern der Namaste Nepal sAG ist auch wichtig, den Gedanken, dass man gemeinsam mehr erreichen kann, weiterzutragen. Sie haben aus diesem Grund auch andere sozial engagierte Projekte aus der Umgebung in ihr nepalesisches Dorf auf dem Marktplatz eingeladen. So waren auch das BGB mit ihrer Eine Welt AG und die Buchener Lyrikerin Xenia Hügel, die Kinder in Uganda unterstützt, mit einem Stand dabei, sowie Läufer des Help-Sommermärchen-Teams, das die Schüler schon seit einiger Zeit unterstützt und nun plant, gemeinsam mit den Buchener Schülern im nächsten Jahr nach Nepal zu fliegen.

Um 20 Uhr liefen die Schüler der Namaste Nepal SAG die letzte Runde des Tages mit weiteren Läufern und beendeten den Tag mit einem spektakulären Finale gemeinsam mit den über hundert Zuschauern. Die Anstrengungen des Tages und die Emotionen waren allen anzusehen und gingen in lauten Jubel über, als die Leinwand das Endergebnis von 20.001,80 Euro anzeigte. Die große Leistung der 532 Läufer machen die Zahlen des Tages greifbarer, denn so wurden 91.000 Höhenmeter bewältigt, über zehn mal der Mount Everest bestiegen und 9 105 Runden um die Buchener Stadtkirche gedreht, was 3869,6 Kilometer, also ungefähr der halben Strecke von Buchen nach Nepal entspricht. Die Fünftklässlerin Linda Flores lief 100 Runden, der 14-jährige Frederick Donath 145. Der zehnjährige Nico Türschel hatte sich ebenfalls fest vorgenommen, für die Kinder in Nepal alles zu geben, und startete schon früh morgens gemeinsam mit seinem Vater Jürgen Türschel. Um 19.30 Uhr wurden die beiden unter tosendem Applaus und Moderator Kurt Bonaszewski, der begeistert durch den spannenden Tag führte, empfangen. Nico lief 150 Runden und sein Vater 200, was gemeinsam einer Strecke von unfassbaren 148 Kilometer entspricht. Die Buchener Schüler engagieren sich seit 2015 gemeinsam mit der Schülerfirma des Geschwister Scholl Gymnasiums in Freiberg (Sachsen) für das Projekt in Nepal.