Buchen. (mb) Mit einem beeindruckenden "Concerto Grosso" hat die Joseph-Martin-Kraus-Musikschule am Dienstagabend in der Stadthalle ihre Preisträger beim Wettbewerb "Jugend musiziert" geehrt. Zwölf Schülerinnen und Schüler waren dort erfolgreich. Das musikalische Programm überzeugte durch seine Vielfalt und sein hohes Niveau.

Am Ende des gut zweistündigen Konzerts gab es nur anerkennende Worte für die zumeist jugendlichen Musiker. So lobte Benjamin Laber, Beigeordneter der Stadt Buchen, die große Bandbreite des musikalischen Programms und das große Talent, das die Musiker gezeigt hätten.

"Es hat mir große Freude bereitet, hier dabei zu sein", bekannte Sparkassendirektor Martin Graser und lobte das hohe Niveau der Darbietungen. Und auch Musikschulleiter Michael Wüst lobte den Übungsfleiß der Musiker und die tolle Entwicklung, die sie musikalisch, aber auch in ihrer Persönlichkeit vollzogen hätten. Mit ihren Vorträgen führten die Musikerinnen und Musiker das Publikum durch unterschiedliche Stilarten und Epochen, vom Barock bis zu Moderne. Es musizierten Kinder, Jugendliche, Erwachsene im mittleren Lebensalter und Senioren. Instrumentalsolisten wechselten ab mit Gesangssolisten und Ensembles. So präsentierte sich zum Beispiel das Ensemble "Zauberklang", eine Veeh-Harfengruppe, bestehend aus acht Frauen im Seniorenalter unter der Leitung von Christine Eberherr. Der neu gegründete Frauenchor der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule, dem neun Sängerinnen angehören, feierte unter der Leitung von Bettina von Hindte seine Premiere.

Außerdem traten folgende Musikerinnen und Musiker auf: Blechbläserensemble der Musikschule, Lea Zytke (Akkordeon), Benjamin Scheuermann (Klavier), Hanna Berger (Sopran) mit Maria Westermann (Klavier), Samuel Mund (Violine) mit Benjamin Scheuermann (Klavier), Melanie Rusezki (Harfe), Harfentrio mit Christine Eberherr, Theresa Kraus und Monja Peschke, Julia Janny (Oboe) mit Benjamin Scheuermann (Klavier), Akkordeonensemble mit Isabell Staudinger, Eileen Schmidt, Lea Zytke und Juliane Bechler, einstudiert von Nelli Wirch, Celloensemble unter Leitung von Reinhild Dorloff, Frederick Fleischmann (Schlagzeug), JMK-Jam, einstudiert von Holger Koester, und die JMK-Bigband mit Franziska Früh als Sängerin und unter Leitung von Alexander Monsch.

Nach dem Konzert würdigten Benjamin Laber und Martin Graser von der Sparkasse Neckartal-Odenwald die Leistungen der Preisträger am Wettbewerb "Jugend musiziert".

So stellte Laber den olympischen Grundsatz von "Dabeisein ist alles" in einen größeren Zusammenhang. Wer an einem Wettbewerb teilnehme, möchte diesen in der Regel auch gewinnen. "Der Preis als Ziel ist wichtig", sagte der Beigeordnete. Auch wenn man ihn nicht gewinnt, trage die Teilnahme zur Entwicklung der Persönlichkeit bei. Laber freute sich über die tollen Leistungen der jungen Musiker und gratulierte ihnen dazu.

Martin Graser wies darauf hin, dass die Sparkassenorganisation seit Gründung des Wettbewerbs "Jugend musiziert" diesen auf allen Ebenen fördere. Insgesamt hätten seitdem rund eine Million Schüler daran teilgenommen. Der Sparkassendirektor lobte die sehr gute musikalische Ausbildung an der JMK-Musikschule und dankte ebenso wie Benjamin Laber den Lehrkräften, Musikschulleiter Michael Wüst und den Eltern für ihren Einsatz.

Michael Wüst hatte zu Beginn der Veranstaltung die Teilnehmer am Wettbewerb für ihren Übungsfleiß gelobt: "Sie haben einen großen Teil ihrer Freizeit in Üben investiert." Er dankte den Lehrkräften, die nicht nur fachlich sehr gute Leistungen gezeigt hätten, sondern sich auch als geschickte Psychologen erwiesen hätten. Außerdem bedankte sich Wüst bei den Eltern, bei der Stadt Buchen, beim Förderverein der Musikschule und bei den Sponsoren für ihre Unterstützung.

Folgende Schüler haben Preise beim Wettbewerb "Jugend musiziert" gewonnen: Bundeswettbewerb: Vivien Eichhorn (Akkordeon), 3. Preis. Landeswettbewerb: Lea Zytke (Akkordeon), 1. Preis; Benjamin Scheuermann (Klavier) und Julia Janny (Oboe), 2. Preis. Regionalwettbewerb: Marai Balagula (Akkordeon), 1. Preis; Monja Peschke und Clara Sweeney (Harfe), 1. Preis; Robert König (Violoncello), 1 Preis; Denise Huynh (Violoncello), 2. Preis; Christian Michel (Akkordeon), 2. Preis; Franziska Früh (Gesang), 2. Preis; Jane-Lee Fromm (Gesang), 3. Preis; Leonie Fleischmann (Violoncello), 3. Preis.