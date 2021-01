Buchen. (pm/tra) Einwohner können die Zukunft von Buchen mitgestalten, indem sie sich aktiv bei einem neuen Zukunftsprojekt einbringen. Eine erste Beteiligungsveranstaltung findet am Donnerstag, 14. Januar, als digitaler Termin statt. Die Stadt Buchen hat sich im Sommer für das Projekt "Der Ländliche Raum für Zukunft" beworben und wurde als eine von sechs Pilotkommunen in Baden-Württemberg ausgewählt.

Bürgermeister Roland Burger freut sich, dass Buchen ausgewählt wurde. "Wir erhoffen uns durch die Projektteilnahme Entwicklungsimpulse, weil Buchen bereits in der Vergangenheit in vielen Bereichen von den Bürgerbeteiligungsprojekten profitiert und deshalb immer wieder eine Vorreiterrolle eingenommen hat", so der Bürgermeister. Als Beispiele nennt er die auf Basis eines Bürgervorschlags angegangene Zertifizierung zur Fair-Trade-Stadt, das aufgrund eines Zukunftsworkshops zur Generationengerechtigkeit geschaffene Mehrgenerationenhaus oder die damit verknüpfte "Alla Hopp!"-Anlage mit grünem Band.

Um neuen Herausforderungen gewachsen zu sein, will die Stadt an die in der Vergangenheit erfolgreich durchgeführten Beteiligungsprojekte anknüpfen und die in früheren Beteiligungsverfahren formulierten Ziele weiterentwickeln. "Mit den anstehenden Workshops wollen wir die Stadt durch neue Ideen weiter voranbringen, bürgerschaftliches Engagement fördern, den Wirtschaftsstandort ausbauen und unsere Stadt unter Beteiligung der Bürger und zum Wohl der Bürger weiter stärken. Ziel ist es, den Charme und die Natur des ländlichen Raums mit moderner Lebensart, Infrastruktur und Einrichtungen zu verknüpfen und so die Attraktivität des Mittelzentrums Buchen weiter zu steigern", so Bürgermeister Burger.

Es sollen im ländlichen Raum ganzheitliche und umsetzungsorientierte Zukunftsprozesse mit den beteiligten Akteuren vor Ort angestoßen werden. Mit anderen Worten: Buchen soll lebens- und liebenswert bleiben. Hinter dem Projekt, das vom Bündnis ländlicher Raum ausgeschrieben wurde, steht ein Zusammenschluss von 16 Verbänden Baden-Württembergs: aus der Wirtschaft, dem Handwerk, Kirchen- und Sozialverbände sowie die Kommunen im Land.

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgt jetzt in Buchen der Startschuss. Die Verantwortlichen hoffen dabei auf rege Unterstützung aus der Einwohnerschaft; alle Interessierten sind eingeladen, ihr Wissen, Erfahrung, Engagement und Ideen einzubringen. Damit alle gemeinsam Buchen quasi "Raum für Zukunft geben". Zunächst werden in einem Auftaktdialog das Projekt und die Herangehensweise vorgestellt.

In vier Themenworkshops werden Schwerpunkte vertieft. Folgende Workshops werden angeboten: 1. "Zukunft der Stadtteile und der Infrastruktur", 2. "Miteinander von Jung und Alt", 3. "Die Digitalisierung", 4. "Nachhaltigkeit".

Die Ergebnisse sollen schließlich der Öffentlichkeit in einer Abschlussveranstaltung vorgestellt werden. Alle Veranstaltungen verbindet eine professionelle Moderation und eine zielgerichtete Leitung. Welche Themen sind wichtig für die Stadt Buchen? Wo sind Potenziale? Wo bestehen besondere Bedürfnisse? Welche Möglichkeiten gibt es, um die Zukunft der Stadt zu gestalten? Diese Fragestellungen könnten erörtert werden.

Der Online-Auftaktdialog am Donnerstag, 14. Januar, findet von 17.30 bis 20.30 Uhr statt.

Anmeldungen derer, die teilnehmen möchten, sollen bis spätestens Freitag, 8. Januar, unter zukunftvorort@buchen.de mit Namen und E-Mail-Adresse erfolgen. Die Einwahldaten für den digitalen Auftaktdialog werden rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn in einer separaten E-Mail zugesandt. Bereits im Vorfeld wird auf die weiteren Termine im Projekt hingewiesen: Workshops sind geplant am 9. Februar, 18. Februar, 24. Februar und 11. März jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr. Die Abschlussveranstaltung ist für 18. März von 17.30 bis 20.30 Uhr vorgesehen.

An den einzelnen Modulen des Projektes kann unabhängig voneinander teilgenommen werden.

Info: Personen, die teilnehmen möchten, aber nicht über die technische Ausstattung oder das technische Wissen zur Teilnahme an einem Online-Angebot verfügen, können sich bei der Stadt Buchen, Kirsten Hartl (Telefon 06281/31-132) oder Helga Schwab-Dörzenbach (Telefon 06281/31-127) melden. Dort erhalten sie die nötige Unterstützung.