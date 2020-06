Alles wird gut, das signalisieren die bunten Regenbogenbilder, die an vielen Kindergärten hängen. Ab 29. Juni kehren die Kindergärten zurück in den Regelbetrieb. Foto: rüb

Buchen. (rüb) Familien mit kleinen Kindern sind von den Einschränkungen der Coronakrise besonders stark betroffen. Doch nun steht ein weiterer Schritt in Richtung Normalität bevor: Wie Fachbereichsleiterin Simone Schölch der RNZ am Dienstag bestätigte, bereitet sich die Stadt Buchen darauf vor, dass die Kindergärten ab Montag 29. Juni, wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Das bedeutet, dass dann – dreieinhalb Monate nach der Schließung der Einrichtungen – endlich wieder alle Kinder betreut werden. Zunächst hatte es nur eine Notbetreuung für die Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, gegeben. Diese Notbetreuung war dann Zug um Zug in Richtung eines eingeschränkten Regelbetriebs ausgeweitet worden.

Bevor Kultusministerin Susanne Eisenmann am Dienstag in Stuttgart die für viele Eltern so frohe Botschaft verkündete, hatten im Rathaus in Buchen bereits die entsprechenden Vorbereitungen begonnen, um die Vorgaben zeitnah umsetzen zu können. Für den nun anstehenden "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" hat das Land Baden-Württemberg Eckpunkte festgelegt. Die wichtigste Neuerung: Die Abstandsregelung für Kinder werden aufgehoben. Das Land beruft sich dabei auf einer Studie der Universitätsklinik Heidelberg, nach der Kinder bei der Verbreitung des Virus eine untergeordnete Rolle spielen.

Die Umsetzung und konkrete Ausgestaltung erfolgen durch die jeweiligen Einrichtungen und ihre Träger. Mit diesem Schritt entfällt logischerweise dann die Notbetreuung. Für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen gelten jedoch strenge Regeln, unter anderem müssen Betreuungsgruppen strikt voneinander getrennt bleiben. Das sieht das Konzept vor, das unter Federführung des Kultusministeriums unter Beteiligung des Landesgesundheitsamts und sowie Fachleuten der kommunalen Spitzenverbände, der freien Kita-Träger, Elternvertretern und Gewerkschaften entwickelt worden ist. Auch Neuaufnahmen und die Eingewöhnung des neuen Kindergartenjahrgangs sollen dann möglich sein. Das Konzept für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen soll auch für das Kindergartenjahr 2020/21 gelten.

Um den Ausfall von Erzieherinnen zu kompensieren, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nicht arbeiten können, kann der Mindestpersonalschlüssel – befristet bis zum Ende des Kita-Jahres 2020/21 – um bis zu 20 Prozent unterschritten werden.