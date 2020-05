Buchen. (rüb) Wie so viele Einrichtungen befindet sich das Kinder- und Jugendzentrum TüFF derzeit im Dornröschenschlaf. Auch wenn die Türen derzeit geschlossen bleiben, so wurden die Weichen für eine Neuausrichtung nach der Corona-Pause gestellt: Am Montag verlängerte der Gemeinderat die Kooperation mit dem Caritasverband Neckar-Odenwald-Kreis um weitere drei Jahre. Sozialarbeiter Dustin Hartmann stellte in der Sitzung das leicht modifizierte Konzept für den TüFF vor.

Seit Dezember hat Dustin Hartmann die Leitung des TüFF inne. Zudem arbeitet er als Schulsozialarbeiter an der Meister-Eckehart-Schule. Unterstützt wird er im Kinder- und Jugendzentrum von der pädagogischen Fachkraft Irina Skorodnik, den geringfügig Beschäftigten Julia Schulz und Shirin Hartmann sowie den Ehrenamtlichen Fr. Günter, Anja Schöner und Frietjof Scheffler.

Der im Jahr 2000 eröffnete Treff wird überwiegend von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen verschiedener Nationalitäten besucht. Herzstück ist das Projekt "Schlüsselkind", bei dem täglich von Schulschluss bis 17 Uhr Kinder betreut werden, hauptsächlich von der Jakob-Mayer-Schule und der Meister-Eckehart-Schule. Die Kinder bekommen ein Mittagessen, Hilfe bei den Hausaufgaben und Freizeitangebote.

"Wir erhalten für dieses Angebot sehr viele positive Rückmeldungen aus den Schulen", erklärte Dustin Hartmann. Die geleistete Arbeit sei vor allem beim Blick auf die Kinder aus sozial schwächeren Familien äußerst wertvoll. Dementsprechend soll sie nun ausgeweitet werden: Neu ist die Betreuung freitags bis 15 Uhr sowie in den Osterferien und in den Pfingstferien.

Verstärkt werden soll außerdem die offene Jugendarbeit. Hierfür hat Dustin Hartmann eine Schülerbefragung unter den 437 Schülern der Klassen 7 bis 10 in Buchen durchgeführt. Dabei sei deutlich geworden, dass bei zahlreichen Schülern auf Grund von Vereinsaktivität und Ganztagsunterricht wenig Interesse an einem solchen Angebot bestehe. Andere Schüler würden sich dagegen aber sehr wohl davon ansprechen lassen. Erste Erfahrungen – vor der Coronakrise – seien positiv gewesen. Etwa zehn bis 15 Jugendliche seien regelmäßig gekommen. Durch den Austausch mit anderen Schulsozialarbeiten möchte Hartmann erreichen, dass sich das Haus weiter füllt. Vorgesehen sind neue Angebote wie Kickboxen und Tanzen, Klettern und Hausaufgabenhilfe für die Jugendlichen und zwar bis auf Mittwoch an jedem Schultag. Zunächst soll der Jugendraum neu gestaltet und verschönert werden, und es ist geplant, Gartenmöbel selbst zu bauen.

Bürgermeister Roland Burger freute sich darüber, dass in der offenen Jugendarbeit neue Akzente gesetzt werden sollen. Der Gemeinderat stimmte der Neuausrichtung des Kinder- und Jugendzentrums und der Verlängerung der Kooperation mit der Caritas bis 31. Juli 2023 einstimmig zu. Die Kosten liegen bei 85.000 Euro im Jahr, wobei der Landkreis rund 31.000 Euro übernimmt.

> Die geplanten neuen Öffnungszeiten:Montag: 12 bis 17 Uhr Projekt "Schlüsselkind" und Hausaufgabenbetreuung Jugendliche, 17 bis 19 Uhr Tanz-AG "Hiphop" (14 bis 16 Jahre)

Dienstag: 12 bis 17 Uhr Projekt "Schlüsselkind" und Hausaufgabenbetreuung Jugendliche, Theater-AG (Schwarzlichttheater)

Mittwoch: 12 bis 17 Uhr Projekt "Schlüsselkind"

Donnerstag: 12 bis 17 Uhr Projekt "Schlüsselkind" und Hausaufgabenbetreuung Jugendliche

Freitag: 12 bis 17 Uhr Projekt "Schlüsselkind", 15 bis 20 Uhr offenes Jugendhaus.