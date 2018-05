Was beim Filmdreh alles beachtet werden muss, lernten die KTS-Schüler von David Grimaud und Isabelle Semma. Foto: Waldherr

Buchen. (iw) Totenstill ist es im Anbau der Karl-Trunzer-Schule, als auf der Leinwand zu sehen ist, wie Saskia auf dem Dach der Schule steht und ihren verzweifelten Blick nach unten richtet. Sie wird doch nicht tatsächlich springen? Gebannt starren die Schüler auf den Film und können nur noch hoffen, dass sich das Ganze noch zum Guten wendet.

Doch nicht nur der Ausgang ist interessant, auch etwas anderes trägt dazu bei, dass der Film mit dem Titel "Saskia - die Neue" bei seiner Premiere einschlägt wie eine Bombe: Bei den Schauspielerinnen und Schauspielern handelt es sich nämlich nicht um irgendwelche fremden Darsteller, sondern um Jessica, Violeta, Shirin, Saimenur, Haris und Co. Allesamt Mädels und Jungs aus der eigenen Schule, genauer gesagt aus den beiden "Neunten". Die Drehorte sind dem Publikum bestens bekannt; und auch Drehbuch, Kameraführung, Szenerie, Filmschnitt - alles entstand in den Köpfen der KTS-Crew in den allseits bekannten Räumlichkeiten.

Der selbst gemachte Kurzfilm, der nun interessierten Schülern, Eltern und Lehrern präsentiert wurde, ist das Ergebnis eines Projekts, das der Verein "WERKstattSCHULE Heidelberg" nun ein knappes halbes Jahr lang an der Buchener Werkrealschule durchführte.

Basierend auf dem selbst gewählten Thema "Mobbing" schrieben die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des "KooBo-Projekts" (Kooperative Berufsorientierung) zunächst ein Drehbuch, ehe sie sich unter der Leitung der Profis Isabelle Semma und David Grimaud, an die praktische Umsetzung machten. Und die hatte es in sich! Schließlich ist ein Drehbuch noch lange kein Film! Nicht nur, dass jede Szene eine Kulisse, abgestimmte Kleidung sowie eine sinnvolle Kameraführung brauchte, jeder Schauspieler musste mit Körperhaltung, Mimik und Gestik seine Gefühlslage verdeutlichen können; und was es heißt, mit Blicken zu sprechen, musste erst einmal kleinschrittig erlernt werden.

Auf dem Weg vom Drehbuch bis zum Filmschnitt bekam die immer mehr zusammenwachsende Crew Einblicke in die Berufsfelder des Filmemachens und gestaltete die "Rohversion" immer weiter. "Jeder fand seinen Platz", freuten sich die beiden Hauptverantwortlichen über den Erfolg, "und jeder entwickelte sich irgendwie ein Stück weiter."

Im Rahmen der Filmpremiere, die von Schulleiter Walter Scheuermann offiziell eröffnet wurde, reflektierte das Filmteam nochmals die aufeinander aufbauenden Schritte.. "Ich habe mich in die Rolle des Mobbingopfers eingefühlt, richtig mitgefiebert und mitgelitten", beschrieb Jessica Lev, die die Hauptrolle von Saskia, der Neuen, hervorragend inszenierte. "Eine neue Erfahrung und eine gelungene Abwechslung zum Alltag", fand die Truppe, die beim Abspann mit einem lang anhaltenden Applaus bedacht wurde. Die Crew sowie Schulleiter Scheuermann bedankten sich bei den beiden Profis für die Umsetzung dieses großen Projekts. Scheuermann lobte die "tolle, runde Sache".