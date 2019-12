In Hettingen werden entlang der Bürgermeister-Knühl-Straße acht neue Bauplätze ausgewiesen, so dass dort eine beidseitige Bebauung möglich wird (Foto links). Auf Expansionskurs ist auch das Baugebiet „Neue Gärten“ in Hainstadt (Foto rechts). Fotos: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Der Bauboom in Buchen hält an: Mit zwei Baugebietserweiterungen in den Stadtteilen Hainstadt und Hettingen und einer Bauvoranfrage zum Bau von sechs Bungalows am Götzinger Weg in Buchen befasste sich der Gemeinderat am Montag.

Zunächst ging es um die Aufstellung des Bebauungsplans „Neue Gärten II“ in Hainstadt. Das 1994 aus der Taufe gehobene Baugebiet soll in den nächsten Jahren um bis zu 90 Bauplätze anwachsen. Im Zuge der dafür notwendigen Bebauungsplanänderung hat die Verwaltung eine rund einen Hektar große Fläche ausgemacht, auf der weitere sechs Bauplätze entstehen könnten, falls der Grunderwerb gelingt. Diese Fläche liegt im Südosten des bestehenden Baugebiets, zwischen der Jakob-Schmitthelm-Straße und der Hainsterbach.

Dafür wird die Stadt ein beschleunigtes Bebauungsplanverfahren nach § 13b Baugesetzbuch in die Wege leiten, teilte Fachdienstleiter Günter Müller mit. „Wir sind froh, weitere sechs Bauplätze zu bekommen“, sagte Ortsvorsteherin Regina Schüßler und teilte mit, dass sich auch der Ortschaftsrat dafür ausgesprochen habe. Der Gemeinderat folgte diesem Votum einstimmig.

In der Bürgerfrageviertelstunde machte Bernd Bethäuser die „Neuen Gärten“ dann noch einmal zum Thema: Er sprach die Verkehrserschließung des neuen Baugebiets an und befürchtete eine Überlastung der Ortsmitte durch den zusätzlichen Verkehr. Die Verwaltung gehe davon aus, dass die Straßen leistungsfähig genug seien, um die zusätzlichen Fahrzeuge zu verkraften, sagte Bürgermeister Roland Burger. Dennoch werde sich ein Verkehrsplaner des Themas annehmen und entsprechende Untersuchungen anstellen. Die insgesamt 95 neuen Bauplätze würden außerdem nicht über Nacht bebaut, sodass man gegebenenfalls noch nachsteuern könne.

Einstimmig wurde auch die Änderung des Bebauungsplans „Ober der Kirche/Königsberg-Liess“ in Hettingen beschlossen. Durch die Ausweisung einer Fläche an der Bürgermeister-Knühl-Straße könnte die Lück zum neuen Baugebiet „Steinmäuerle“ geschlossen werde, das südlich davon in den nächsten Jahren entstehen soll. Wie Günter Müller aufzeigte, hätte die Ausweisung weiterer sieben oder acht Bauplätze den Vorteil, dass die Bürgermeister-Knühl-Straße im dortigen Bereich beidseitig bebaut wäre. Dies sah auch Ortsvorsteher Timo Steichler so: Da der Straßenausbau dort noch ausstehe, könnten die Anwohner mit geringeren Anliegerbeiträgen rechnen.

Bei einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat dann auch einer Bauvoranfrage für den Bau von sechs Bungalows mit Garage im Götzinger Weg vor. Dafür ist eine Änderung des Bebauungsplans „IX – Eckenberg“ notwendig. Auf dem Grundstück – in direkter Nähe zur B27 – sollten ursprünglich zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Nun plant ein Investor dort den Bau von sechs seniorengerechten Bungalows mit einer Wohnfläche von 90 Quadratmetern mit pflegeleichten Grundstücken.