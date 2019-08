Von Martin Bernhard

Buchen. Lichter flackerten, das Radio stotterte, die Mikrowelle piepste unaufhörlich und die elektrischen Rollläden spielten verrückt. "Das war wie in einem Horrorfilm", erinnert sich Sandra Henkel an den vergangenen Samstagmorgen. "Alles ging immer wieder an und aus." Sie vermutete eine Störung innerhalb des Hauses und überprüfte die Sicherungen. Doch da war alles in Ordnung. Ein Anruf bei der Störungsstelle der Stadtwerke ergab, dass ein Stromleitungsschaden in der Walldürner Straße vorlag.

Hintergrund Wer durch einen Stromausfall einen Schaden erleidet, zum Beispiel an einem elektrischen Gerät, kann diesen grundsätzlich bei den Stadtwerken melden. Die Stadtwerke leiten die Meldung weiter an ihre Versicherung. Diese setzt sich mit dem Geschädigten in Verbindung. Nach der Niederspannungsanschlussverordnung ist die Haftung von Netzbetreibern für Schäden, die weder grob [+] Lesen Sie mehr Wer durch einen Stromausfall einen Schaden erleidet, zum Beispiel an einem elektrischen Gerät, kann diesen grundsätzlich bei den Stadtwerken melden. Die Stadtwerke leiten die Meldung weiter an ihre Versicherung. Diese setzt sich mit dem Geschädigten in Verbindung. Nach der Niederspannungsanschlussverordnung ist die Haftung von Netzbetreibern für Schäden, die weder grob fahrlässig noch vorsätzlich verursacht wurden, sehr begrenzt. Pro Anschlussnutzer liegt die Haftungssumme bei maximal 5000 Euro. Für Privatleute gilt außerdem das Produkthaftungsgesetz.

[-] Weniger anzeigen

Mitarbeiter der Stadtwerke und einer Baufirma rückten an. Die Fehlersuche gestaltete sich schwierig. Fast zehn Stunden, bis etwa 17.30 Uhr, mussten die Bewohner der Häuser Walldürner Straße 1 bis 4 sowie der Vorstadtstraße 24 und 26 sich gedulden, bis der Strom wieder floss. In dieser Zeit fiel die Temperatur in Henkels Gefriertruhe von minus 18 auf minus neun Grad.

Statt übers Wochenende wegzufahren, verbrachte das Ehepaar den Samstag zuhause, weil man für die Mitarbeiter der Stadtwerke erreichbar sein musste. Also strich der Ehemann von Sandra Henkel die Wände eines Zimmers. Und die Küche blieb an diesem Tag notgedrungen kalt. "Das ist überhaupt nicht lustig!", stellt Sandra Henkel fest.

Die Mitarbeiter des Gasthauses und Hotels "Reichsadler" wurden vor größere Herausforderungen gestellt. An jenem Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr bereiteten sie für 22 Personen das Frühstück zu. Zum Glück hatten viele Gäste zu diesem Zeitpunkt ihr Essen schon eingenommen. Um genügend Kaffee kochen zu können, hatte eine Mitarbeiterin Kaffee und Filter besorgt.

Da die Küche über Gasherde verfügt, war das Erhitzen von Wasser für Kaffee und Tee kein Problem. Allerdings funktionierte die Kühlkammer des Hotels nicht. Mitarbeiter der Stadtwerke waren rasch zur Stelle und versorgten das Restaurant mit Strom aus dem benachbarten Gästehaus.

Hubert Henn, Abteilungsleiter für Stromversorgung bei den Stadtwerken, und Strommeister Michael Scheuermann, leiteten den Einsatz in der Walldürner Straße. Foto: Martin Bernhard

Wie Hubert Henn, Abteilungsleiter für Stromversorgung bei den Stadtwerken, erläuterte, verwenden die technischen Mitarbeiter spezielle Suchgeräte, um Leitungsschäden in der Erde zu finden. So setzten sie bei ihrer Suche am Samstag ein Mantelfehler-Ortungsgerät ein. Mit diesem lassen sich überirdisch Schäden an der Ummantelung der Leitungen im Erdreich feststellen.

Auf diese Weise entdeckte man eine defekte Muffe vor dem Gebäude Walldürner Straße 2. Außerdem stellte man einen zweiten Fehler fest, den man an diesem Tag nicht lokalisieren konnte. Übers Wochenende wurden die betroffenen Haushalte provisorisch mit Strom versorgt. Mit einem Kabel-Messwagen, der über sensiblere Geräte verfügt, ermittelte man am Montag die Ursache des zweiten Fehlers: Ein Anschlusskabel war defekt.

Nach den Worten von Hubert Henn kann dieser Schaden mit der Baustelle am künftigen Gästehaus des Hotels "Reichsadler" zusammenhängen, muss aber nicht. Um die Leitung dauerhaft zu reparieren, wurde der Strom in diesem Bereich am Dienstag von 14 bis 16.30 Uhr abgestellt.

Doch am Donnerstagmorgen flackerten wieder die Lichter. Beim "Reichsadler" fiel der Strom gegen 7 Uhr in der Frühe aus, in den anderen Haushalten etwas später. Nach den Worten von Henn war eine Muffe kaputt, die für die Stromversorgung des Hotels notwendig ist. Durch die kleinen Kurzschlüsse und Spannungsabfälle in den Leitungen vom Samstag seien Drähte erhitzt und beschädigt worden. "Das sind Folgeschäden. Die kann man nicht vorhersehen", sagte Henn. Außerdem waren im Kabelverteiler alle drei Sicherungen defekt.

An diesem Tag traf der Stromausfall das Hotel mitten im Frühstücksbetrieb. Wie eine Reichsadler-Mitarbeiterin sagte, war das Hotel ausgebucht. Rund 30 Gäste wollten ihr Frühstück einnehmen. Die Eier waren schon gekocht, der Speck angebraten, aber der Kaffee reichte nicht. Die Gäste mussten mit Tee vorliebnehmen. Abreisende Gäste mussten sich ihre Abrechnung zuschicken lassen. Denn die Hotelmitarbeiterinnen konnten nicht auf den Computer zugreifen. Bezahlen mit Karte war auch nicht möglich.

"Die Mitarbeiter der Stadtwerke waren aber schnell", lobte die Mitarbeiterin. Gegen 9 Uhr versorgten diese das Hotel mithilfe eines mobilen Aggregats mit Strom. Die anderen betroffenen Haushalte dagegen mussten ohne Elektrizität ausgekommen, während die Stadtwerke-Mitarbeiter die Leitungen überprüften und die Fehler beseitigten. Gegen 14.45 Uhr sollte für alle wieder der Strom fließen. Doch das tat er nicht.

Mitarbeiter der Stadtwerke bei der Fehlersuche und Reparatur des Leitungsschadens. Foto: Martin Bernhard

"So etwas habe ich noch nicht erlebt", sagte ein Techniker in der Baugrube am Zebrastreifen. Die Fehlersuche begann von vorne, bis gegen 16 Uhr die Störung behoben war. Allerdings nicht für das Hotel "Reichsadler". Dieses musste bis zum Freitag, 11 Uhr, durch ein Aggregat mit Strom versorgt werden. Denn das Anschlusskabel zum Restaurant war defekt. Ob aus Altersgründen oder als Folge der vorherigen Defekte lässt sich nicht klären.

Nach den Worten von Hubert Henn zählt man durchschnittlich zwei bis drei Stromausfälle pro Jahr im Stadtgebiet Buchen. Die Stromleitungen und Muffen in der Walldürner Straße stammten aus den 70er und 80er Jahren. "Wir hatten schon vor dem Stromausfall das Auswechseln der Kabel für das nächste Jahr geplant", sagte er.

Über das Alter der Stromleitungen in Buchen kann SWB-Geschäftsführer Andreas Stein keine genauen Angaben machen. Man überprüfe das Leitungsnetz regelmäßig und erneuere defekte oder alte Leitungen.

Die Nutzungsdauer von Leitungen betrage etwa 40 Jahre. Es gebe allerdings auch Leitungen, die 60 oder 70 Jahre alt seien und tadellos funktionierten. Das hänge von der Bodenbeschaffenheit und dem Leitungstyp ab. Gebiete, in denen Straßen erneuert werden, würde man beim Leitungsaustausch vorziehen, um Kosten für den Tiefbau zu sparen. "Die Leitungen sind grundsätzlich so alt wie die Baugebiete", sagt Stein. In der Altstadt habe man das Leitungsnetz "punktuell erneuert".